Publié le 17 juillet 2018 par admin

La Maison des minéraux de Saint-Hernot à Crozon s’anime particulièrement en été : exposition, visites commentées, ateliers… autant de façons de découvrir les roches et minéraux de la presqu’île ou de la Bretagne, en s’amusant et en s’étonnant.

L’exposition temporaire conjugue photographies et textes. Les roches sont vues en très gros plan et les détails sont beaux ! “Fantaisie des pierres”, c’est aussi un livre et c’est à découvrir jusqu’au 30 novembre 2018.

On peut aussi découvrir Cartes sur sable et un dispositif de “bac à sable numérique” pour créer un relief superposé sur la carte réelle.

Tous les jours à 15h, on peut suivre une visite commentée de la Maison des minéraux et ses expositions.

Et la MMX propose toutes sortes d’animations :

Les balades nature les mardis et vendredis

Les balades bidouilles les jeudis

Les randonnées contées les lundis

Les balades sonores (en libre accès)

Les ateliers du professeur Kaolin les mercredis

Les balades créatives et ateliers de vidéo stop motion “stones in motion”

Metal show : un spectacle du paléo métallurgiste Malo Kervern chaque mercredi de l’été

Une nouveauté cette année : l’Aventure terre et mer, randonnée à bord d’une pirogue hawaïenne avec un guide expérimenté, suivie d’une balade sur le sentier côtier (GR34) avec un guide géologue à la découverte des falaises monumentales.

La maison des minéraux s’apprête à ouvrir un jardin géologique, le jardin insolit(h)e qui sublime les différentes roches bretonnes.

Et il y aura aussi des balades immersives en automne …

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la Maison des minéraux.