Publié le 17 juillet 2018 par admin

L’association Astrolabe expéditions, basée à Brest et à Paris propose de la science participative à ceux qui pratiquent la navigation. Elle dispense des formations à la voile et au collectage des données scientifiques.

L’association Astrolabe expéditions encourage les sciences participatives en milieu marin ; elle propose aux bénévoles navigateurs de participer à 5 programmes scientifiques recommandés par des chercheurs qui ont pointé le manque d’études dans les domaines concernés :

Planktidex : prélèvement et photographie de plancton

SensOcean : étude globale de l’océan

DeepCor : photographie des coraux profonds

MagSail : mesures magnétiques en mer

Ketos : observation des cétacés par l’acoustique

En outre, l’association organise des cafés océans un mardi par mois à Brest et Paris avec des intervenants sur des thématiques vie marine, et le week-end des sessions “science et voile” en rade de Brest, suivis de séances de bricolage des kits scientifiques.

L’association possède trois bateaux qu’elle met à disposition et avec lesquels elle organise aussi des stages de voile pour les débutants. Elle fournit les kits, créés en partenariat avec des fablabs, qui permettent de collecter les données en mer.