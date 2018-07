Publié le 17 juillet 2018 par admin

Maxime Piolot chante tout l’été. Il aime partager l’humanisme de ses chansons dans les chapelles bretonnes, avec un public athée ou croyant, touriste ou local. L’association finistérienne Terre et vent est à ses côtés pour l’organisation de quelques dates.

Le 25 juillet 2018 dans l’église de l’abbaye de Landévennec

Avec près de 300 chansons à son actif, et aussi toute une philosophie humaniste, Maxime Piolot sait écouter ses publics dans leur diversité. Ses concerts s’adaptent donc aux attentes de l’auditoire et aux ambiances des différents édifices de cette tournée d’été.

Retrouvez toutes les dates des concerts estivaux de Maxime Piolot sur son site internet

L’association Terre et vent et Maxime Piolot proposent aussi un stage d’été autour de l’expression orale et de la connaissance de soi les 27 et 28 juillet 2018.