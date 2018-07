Publié le 18 juillet 2018 par admin

L’Atelier Z accueille un “summer camp” de fabrications et développements en tout genre à Névez jusqu’au 5 août 2018. Dans ce tiers-lieu atypique à la ferme de Kervic, des bidouilleurs, bricoleurs et inventeurs de tout poil sont invités à fabriquer et tester leurs prototypes, au vert.

C’est dans cette ferme qu’avaient eu lieu début juin les Rencontres de Kervic consacrées à l’agriculture littorale. Mais pour Cédric Lebreton, porteur de l’Atelier Z, le lieu doit surtout devenir un fablab à la campagne, avec plusieurs particularités.

Fablab rural

Du point de vue du cadre, le point fort de l’Atelier Z, c’est l’espace : hangars ou salle,s et un vaste terrain verdoyant. Et puis on n’y trouve pas seulement des outils numériques mais aussi de l’équipement “classique” pour le côté fabrication.

Ce tiers-lieu rural doit devenir un lieu de travail et de rencontres au service d’un territoire, celui de l’agglomération de Concarneau, voire la communauté de communes de Quimperlé.

Laboratoire de la transition

Comme l’an dernier, cet été 2018 est mis à profit pour tester les lieux, permettre à des hackers, makers, codeurs, bio-hackers, biologistes, transitionneurs, agriculteurs, designers, ferronnier, forgeron de développer leurs projets ou d’échanger à l’Atelier Z !

