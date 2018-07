Publié le 18 juillet 2018 par admin

Pages de plage !

Le milieu de l’année à peine dépassé, il est temps de faire un petit bilan des meilleurs polars, thrillers et romans noirs parus jusqu’ici, en attendant le déferlement de la rentrée littéraire qui débutera un peu après le 15 août. Du très bon sur ce premier semestre, dans tous les genres et sur tous les continents, des romans en prise avec le réel, quand bien même ils évoquent d’anciennes histoires ou des mondes imaginaires. La littérature permet malicieusement de nous évader du quotidien afin de mieux nous y ramener, avec juste un peu plus de conscience et de lucidité…

Vous trouverez de quoi vous constituer une solide pile à lire dans cette émission afin d’agrémenter vos soirées de vacances et vous permettre de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux horizons ou les dernières parutions d’écrivains confirmés.

Nous nous retrouvons en septembre avec les petits bijoux qui ne manqueront pas de surgir des flots impétueux des centaines de publications prévues.

En attendant, bonnes vacances et bonnes lectures !

AU SOMMAIRE CE MOIS-CI :

Les interviews

L’invité du mois : Pascal Framont qui nous parle de son excellent roman noir, L’AFFAIRE MIRAGE LIFE, paru aux éditions Le Lamantin : le Montelagos, un pays un peu fou où le peuple a consenti à se priver de toute liberté en échange de la prospérité, une dictature dans laquelle la politique se confond avec la gestion d’une entreprise… Heureusement que c’est une oeuvre de fiction !

Les romans de l’été de Dance Flore : 3 romans à ne pas rater, 3 histoires exceptionnelles et 3 auteurs à découvrir si ce n’est déjà fait. Les Causses, la Savoie et le sud des États-Unis avec SEULES LES BÊTES de Colin Niel aux éditions du Rouergue (Rouergue Noir), LÀ OÙ VIVENT LES LOUPS de Laurent Guillaume aux éditions Denoël (Sueurs Froides) et BRASIER NOIR de Greg Iles aux éditions Actes Sud (Actes Noirs)

Les livres

MY ABSOLUTE DARLING – Gabriel Tallent – Éditions Gallmeister

Traduit de l’américain par Laura Derajinski. Roman noir

LES CHEMINS DE LA HAINE – Eva Dolan – Éditions Liana Levi

Traduit de l’anglais par Lise Garond. Polar.

LA FERME AUX POUPÉES – Wojciech Chmielarz – Éditions Agullo – collection Agullo Noir

Traduit du polonais par Erik Veaux. Polar

MA ZAD – Jean-Bernard Pouy – Éditions Gallimard – collection Série Noire. Polar

AVANT LA CHUTE – Noah Hawley – Éditions Gallimard – collection Série Noire

Traduit de l’américain par Antoine Chainas. Thriller

KISANGA – Emmanuel Grand – Éditions Liana Levi. Thriller

LES DIABLES DE CARDONA – Matthew Carr – Sonatine Éditions

Traduit de l’anglais par Claro. Thriller

LA ROUTE DE TOUS LES DANGERS – Kriss Nelscott – Éditions de l’aube – collection L’aube Noire.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Luc Baranger. Roman noir.

LA PETITE GAULOISE – Jérôme Leroy – La Manufacture de Livres. Roman noir.

La zik :

Tom Waits : Walk Away

Little Walter : Blues with a Feeling

The Arctic Monkeys : I Bet You Look Good On The Dancefloor

Jack Johnson : You and Your Heart

Bernard Lavilliers et Cyril Mokaiesh : La Loi du Marché

Little Richard : She’s Together