Lovée au fond de la rade de Brest, la petite ville de Logonna-Daoulas met à profit son cadre exceptionnel pour proposer des animations estivales particulièrement artistiques.

Sylvie Peteau, élue chargée de la culture et du patrimoine et François Lemoine, Logonnais et artiste amateur.

Concerts et balades contées, installation artistique co-réalisée par les écoliers dans les rues, expositions des peintres, photographes ou sculpteurs du cru… et participation à l’opération Couleurs Bretagne, voilà la teneur des animations d’été à Logonna-Daoulas.

Tout l’été

Les silhouettes-paysages, une installation artistique de rue, réalisée par Gildas Bitout et en collaboration avec les enfants de l’école maternelle. Des personnages imaginaires parsèment l’espace public ; imprimées des paysages de Logonna, elles nous invitent à une balade poétique, insolite et contemplative.

Expositions en mairie et à la cale de Moulin-mer : peintres, photographes, sculpteur locaux.

Evénements

Veillées contées : Les 1­er et 22 août et le 12 septembre 2018, en balade si le temps le permet, Isabelle de Col emmène son public parcourir les légendes bretonnes et les chemins de Logonna. Entrée famille (parents +2 enfants) : 15€, adulte : 6€, enfant : 3€. Réservation au : 06 25 87 71 53

Concerts : Trio Alba Spina” à l’église Saint-Mona le 7 août 2018, et “Duo du Bas” à la salle Kejadenn le 11 août 2018.

Couleurs de Bretagne : toute une journée, comme dans bien d’autres communes bretonnes, les artistes amateurs de 3 à 103 ans, doivent croquer (peinture ou dessin) sur le terrain le patrimoine et le paysage. A la fin de la journée, leur œuvre est encadrée et peut-être récompensée. Le 9 août 2018.