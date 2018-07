On A Rien Vu Venir (ou OARVV pour les intimes) fait la part belle à la musique indé le 1er mercredi de chaque mois.

Au programme : un invité en interview, la chronique “New wave”, l’agenda des concerts de la région ainsi que notre livraison mensuelle de musiques nouvelles et millésimées.

Retrouvez OARVV le 1er mercredi du mois de 20h à 21h (rediffusion le dimanche de 21h à 22h).

Tendez l’oreille et partagez l’info !!!