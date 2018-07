Publié le 26 juillet 2018 par Animateur

L’entreprise Vol-V a implanté en mai 2018 sa nouvelle unité de méthanisation à Châteaulin. L’usine traite les déchets de production de l’usine voisine du volailler Doux, et les effluents d’élevage des exploitations agricoles partenaires du projet. Le biométhane ainsi obtenu est injecté dans le réseau et alimente les foyers du territoire et les entreprises locales.

Michaël Ghezzi est le directeur d’exploitation de Vol-V biomasse

Idéalement située au carrefour des voies express N165 et N164, au lieu-dit Coat Ty Born, à l’écart, derrière l’aire de co-voiturage, l’usine de méthanisation de Vol-V est peu visible de la route. Et pourtant, ses silos, son aire de stockage, ses nombreux tuyaux et cuves, et surtout son énorme digesteur en font un site industriel assez imposant.

Economie circulaire

Et surtout, dans notre paysage dominé par les champs et les édifices agricoles, cette usine de méthanisation représente un nouveau type d’économie circulaire. En effet, le traitement et la valorisation de la biomasse, ici les déchets agri/agro en circuit court représente un enjeu en termes de pollutions agricoles et de production énergétique renouvelable.

