Publié le 02 août 2018 par admin

Chaque année, l’association de producteurs des monts d’Arrée Bro an Are organise Le champ du monde, une journée pour débattre de notre modèle agricole en profitant d’un marché de producteurs locaux et d’animations festives. Cette année, le 5 août 2018, les réflexions porteront sur l’ajonc et ses usages traditionnels dans l’agriculture locale.

C’est à Saint-Rivoal qu’a lieu cette nouvelle édition du Champ du monde, le 5 août 2018. Au programme, une balade dans la lande au fil des usages agricoles de ce milieu…pas si pauvre ! Hervé Guirriec, botaniste, emmènera les promeneurs découvrir une parcelle dont l’histoire a oscillé entre friche et exploitation agricole.

Ajonc et alimentation mondialisée

La vedette de cette nouvelle édition est l’ajonc : une plante certes piquante mais très adaptée au sol acide des monts d’Arrée. Avant les années 1950, les paysans l’utilisaient donc comme aliment pour le bétail, les chevaux en particulier l’appréciaient, après broyage (et avant floraison car les fleurs d’ajonc sont toxiques). L’invention du hache-landes a donc été capitale ! La récolte était délicate mais la plante généreuse (il en existe plusieurs variétés), surtout pour l’hiver.

Pourtant, aucune recherche agronomique ne s’est intéressée à l’ajonc qui a donc été abandonné par les agriculteurs au profit d’aliments pourtant majoritairement importés, comme le soja. N’est-il pas temps de s’intéresser aux végétaux qui poussent localement comme l’ajonc pour les adapter à l’agriculture moderne ? C’est la question qui traversera la table-ronde.

Débat et festivités

On pourra aussi voir un documentaire du CCFD sur le soja et les conséquences environnementales et sociales de son développement mondial. On profitera aussi du marché de producteurs, du repas paysan et du concert du soir !