Publié le 06 août 2018 par admin

Radio Évasion vous propose d’écouter la captation audio de la conférence internationale sur l’histoire de l’abbaye Saint-Guénolé de Landévennec, qui avait lieu du 6 au 8 juin 2018. L’abbaye fête cette année ses 1200 ans de vie monastique sous l’ordre de saint Benoît.

Première diffusion : du 6 août au 5 septembre 2018, tous les jours de la semaine, à 12h00, rediffusion à 18h00.

Le programme détaillé du colloque.

C’est en 818 que l’abbaye de Landévennec a adopté la règle fondée par saint Benoît de Nursie en 529 au Mont Cassin, en Italie. La mission qu’il a donnée aux ordres qu’il a fondés était à la fois simple et compliquée : la recherche de Dieu. Les moines bénédictins ont donc participé à l’évangélisation mais aussi au défrichement agricole de l’Europe ; ils ont assuré la conservation et la transmission du savoir classique au Moyen Age.

Les intervenants du colloque sont des chercheurs – essentiellement historiens et archéologues – qui déroulent l’histoire des moines de Landévennec de 818 à nos jours, les conséquences de l’adoption de la règle de saint Benoît sur la vie de l’abbaye. Certains évoquent aussi le contexte historique et spirituel.

Cette série compte 23 épisodes de 26 minutes. Pour respecter le format de l’émission, certaines interventions ont été légèrement raccourcies (données secondaires ou trop liées à des documents visuels). Quelques-unes n’étaient malheureusement pas diffusables et nous nous en excusons auprès des intervenants.

Émission du lundi 6 août 2018 : «l’Année 818 dans l’Empire carolingien»

Michel Sot est historien, professeur émérite à l’université de Paris Sorbonne. En 818, c’est la guerre en Basse Bretagne : Louis le Pieux bataille contre le roi Morvan qui refuse de payer tribut au roi franc depuis la mort de Charlemagne. C’est dans ce contexte que l’abbaye de Landévennec abandonne le monachisme celtique et adopte la règle de saint Benoît.

Émission du mardi 7 août 2018 : «Landévennec avant Landévennec»

Pierre Stéphan est géomorphologue et travaille avec des archéologues et des historien. Avec lui, nous allons remonter le temps et explorer Landévennec avant Landévennec, 8000 ans avant le présent : la mer allait et venait, le climat changeait – déjà – et l’homme avait aussi un impact sur son milieu.

Émission du mercredi 8 août 2018 : «Guénolé, Landévennec, la mer et l’outre-mer»

Stéphane Lebecq, professeur émérite d’histoire médiévale à l’université de Lille, nous raconte Guénolé, le site de Landévennec, et ses rapports avec la mer et l’outre-mer…l’outre Manche pour être exact.

Émission du jeudi 9 août 2018 : «De la cour au claustrum et du claustrum au cloître»

Deux des principaux archéologues de l’ancienne abbaye, Annie Bardel qui a dirigé les fouilles de Landévennec à partir de 1978, et Ronan Pérennec, co-directeur des recherches archéologiques à Landévennec de 1989 à 2001 nous décrivent l’abbaye de la cour au claustrum et du claustrum au cloître : l’avant et l’après 818.

Émission du vendredi 10 août : «Le paysage architectural breton des IXe-XIe siècle»

Barbara Delamarre, docteur en histoire de l’art médiéval, et Dominique Allios, maitre de conférence en archéologie et histoire de l’art médiéval, nous décrivent le paysage architectural religieux en Bretagne du IXe au XIIe siècle

La suite des émissions bientôt dans cet article…

Musiques : Cadfael Of Shrewsbury (Main Titles), Colin Towns ©1996 Angel Records ;

et Chant Celtique Sacré, Violaine Mayor et Joël Herou (Contemplator) ©2006 Hent Telenn Breizh



Le colloque est organisé par l’abbaye Saint-Guénolé de Landévennec, l’ université de Bretagne occidentale, le Centre de recherche bretonne et celtique, et le Laboratoire d’études sur les monothéismes du CNRS et de l’École pratique des hautes études.