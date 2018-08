Publié le 21 août 2018 par admin

Sorti(e) de scène est la dernière création de Malik Slimane et ses comparses du collectif théâtre de la presqu’île de Crozon, N’Ouzon ket. Cette fois, le public entre dans l’intimité de la loge du comédien, seul face à ses doutes…

De et avec Malik Slimane

Mise en scène de Charlotte Cany, Erwan Andrieux et Malik Slimane

Chorégraphies de Charlotte Cany

Scénographie et costumes de Violaine et Erwan Andrieux

Art concept / Affiche de Joane Senechal et Erwan Andrieux

Sorti(e) de scène est un spectacle déconseillé aux moins de 15 ans.

Les 23, 24 et 25 août 2018 à la salle du patronage du collège Jeanne d’Arc à Crozon. 20h45.

Tarifs :

10€ (Plein tarif)

5€ (Tarif réduit : adhérents, demandeurs d’emploi, allocataires RsA, moins de 16 ans, étudiants)

Pensez à réserver