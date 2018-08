Publié le 24 août 2018 par admin

Fin d’été toujours active en Finistère, pour les traînards veinards qui seraient toujours en vacances et pour les autres aussi : festival de Douarnenez, théâtre à Crozon, concerts et veillée, sans oublier les brocantes, balades ou même des voitures de collection au Faou.

Evénements

Le festival de cinéma de Douarnenez continue jusqu’au 25 août 2018. La 41e édition est consacrée aux peuples des Congo(s) et à bien d’autres sujets…

Agrifête, un festival qui mêle concerts et animations agricoles, c’est à Ploudalmézeau les 25 et 26 août 2018.

Théâtre à Crozon avec la nouvelle création du collectif N’Ouzon ket Sorti(e) de scène à voir encore les 24 et 25 août 2018 à la salle du patronage du collège Jeanne d’Arc, à 20 h 45.

Veillée “musique et contes de l’au-delà” à la maison Cornec de Saint-Rivoal à 20h30 vendredi 24 août 2018.

Concert de chants de marins avec le groupe Salicorne dimanche 25 août 2018 à 15h à la salle Ty Lokorn de Locronan.

La Fête des arts et des puces de Landerneau mêle brocante et salon de peinture avec près de 150 exposants Place Saint-Thomas à partir de 9h ce samedi 25 août 2018. Des animations jalonneront la journée.

Emmanuel Todd et Marc Augé donnent une conférence samedi 25 août 2018 à 15 h dans le cadre de l’Eté des 13 dimanches de l’Ecole des filles d’Huelgoat. Emmanuel Todd, Où en sommes-nous ? Une esquisse de l’histoire humaine Editions du Seuil ; Marc Augé, Qui donc est l’autre ? Editions Odile Jacob.

Les amateurs de course à pied peuvent participer aux Radieuses le 26 août 2018 à Telgruc-sur-Mer (centre nautique, plage de Trez Bellec). Il s’agit d’abord d’un événement sportif avec deux course nature de 23 km et 13 km, une 1ère épreuve du Challenge CUBA (Challenge d’Une baie à l’Autre) saison 2018-2019

mais aussi une randonnée découverte de 7 km et une course enfants.

Cette année le comité d’animation a décidé d’apporter son soutien à l’association “1 Action, 1 soutien” en lui reversant 1€ par participant pour ’aider et de soutenir les malades et leurs familles du centre de rééducation de Kerpape à Lorient. Le centre nautique de Telgruc organisera des baptêmes de chars à voile et de l’initiation aux tirs à l’arc et le public pourra assister à une course de démonstration de handbike.

Balades découvertes et activités

Vendredi 24 août 2018 à 15 h, l’office de tourisme de l’Aulne Porzay organise un concours de châteaux de sable pour les enfants, plage de Sainte-Anne-la-Palud à Plonévez-Porzay. Réservé aux enfants de 5 à 12 ans. Inscription souhaitée par téléphone au 02.98.81.27.37, Tarif: 2€/ enfant.

Rando des Sommets, ou des Bricolos, Rêve de dragon, Ronde des korrigans, Petit matin ou A pas de loup… de multiples façons de découvrir les monts d’Arrée avec les randonnées et animations d’Addes Botmeur toute la semaine encore !

Balades commentées sur sites géologiques, ateliers et balades bidouilles ou sonores, création vidéo “stone in motion”, aventure terre et mer…la Maison des minéraux de Crozon va vous faire adorer les cailloux !

Le Parc naturel régional d’Armorique propose une après-midi à la ferme pédagogique de Menez Meur (Hanvec) le 28 août 2018 avec animation en langue des signes française, découverte des animaux de la ferme, nourrissage, pansage, pour un après-midi inoubliable ! Sur inscription.

Expositions et visites

Le Club Armoric British Cars expose 12 voitures de collection au Faou, du vendredi 24 Août 2018, 18 h, au dimanche 26 août 2018, 11 h, sur le parking devant le relais de la Place.

