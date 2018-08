Publié le 24 août 2018 par admin

Les cheveux sont porteurs de symboles et d’image sociale ; toutes les cultures semblent converger pour les associer au pouvoir et à la séduction. C’est le sujet de l’exposition “Cheveux chéris, frivolités et trophées” à l’abbaye de Daoulas, jusqu’au 6 janvier 2019.

Reportage

L’exposition se compose de deux grands volets :

artistique, avec différentes œuvres (peintures, sculptures) issues des musées bretons,

ethnographique, avec les collections de photographies et d’objets du musée du quai Branly-Jacques Chirac qui est à l’origine de cette exposition, réadaptée pour l’abbaye de Daoulas.

De la beauté au pouvoir

Parure, objet de séduction et d’esthétique, le cheveu est aussi signe de pouvoir, de force, voire de sagesse quand il blanchit. On le rase pour humilier comme on l’a fait en France à la Libération pour les femmes tondues, soupçonnées d’avoir couché avec l’ennemi allemand, ou pour afficher son humilité à l’instar des bonzes bouddhistes. Globalement, les religions incitaient les femmes à cacher leur chevelure, jusque sous les coiffes bretonnes…

Ornements d’armes et scalps

Mais les cheveux sont aussi des souvenirs, qu’on conserve précieusement jusque sur les tombes des défunts. Ils sont aussi des trophées qu’on expose, en particulier quand ils sont prélevés sur l’ennemi, comme les scalps des Amérindiens… Leur pouvoir relève alors de la magie, par transfert de la force !