Publié le 18 octobre 2018 par admin

Le centre d’hébergement et de découverte Ti menez Are à Brasparts organise son premier festival de photographie animalière les 3 et 4 novembre 2018. Quatorze photographes y participent avec différentes approches mais un intérêt commun pour la biodiversité animale.

Certains sont des photographes professionnels, d’autres des amateurs, d’autres encore pratiquent la photo au sein d’une activité professionnelle liée à la nature ou à l’environnement. Certains voyagent dans le monde entier, du Yucatan (Mexique) à la Finlande en passant par les Shetlands, d’autres posent leurs objectifs et installent leur patience dans les monts d’Arrée ou sur les rivages du Finistère…

Photographier les animaux, un acte militant

C’est Serge Kergoat, lui-même photographe et amoureux de nature (les oiseaux en particulier) qui les a rassemblés, soutenu par Stéphane Merrer le directeur de Ti menez Are à Brasparts, et les associés de la société coopérative d’intérêt collectif qui gère le centre d’hébergement et de découverte. La création de ce festival est dans la logique de la vocation du centre : l’éducation et la sensibilisation à l’environnement.

Les 3 et 4 novembre 2018, lors de cette première édition du festival, le public va donc pouvoir rencontrer les photographes autour d’une sélection de leurs prises de vue, s’initier à la photo animalière, profiter des animations ou participer aux balades contées de l’association Addes. Il y a bien sûr une restauration et la possibilité d’être hébergé sur place (sur réservation).