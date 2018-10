Publié le 19 octobre 2018 par admin

Un gros programme pour ce LEM du vendredi ! On découvre un groupement de guide-randonneurs, c’est Dizolo. Dizolo signifie « découverte » en breton. C’est sous cette dénomination que ces spécialistes du sport-nature se sont regroupés. Objectif : favoriser la découverte de notre territoire grâce à des guides bretons d’origine ou d’adoption, des professionnels indépendants, et des passionnés de patrimoine et d’environnement. Ils mutualisent ainsi leurs compétences.

Avec chacun leurs spécialités, les 4 guides offrent une large palette d’activités et d’animations concernant la sensibilisation et la découverte des patrimoines naturel et culturel de la Bretagne. De la plage aux chemins creux, Dizolo vous emmène à la découverte des lieux incontournables comme des plus secrets de notre péninsule armoricaine. A la ½ journée, journée, semaine, en randonnée pédestre, nautique ou lors d’animations à l’environnement. Cette émission vous propose de découvrir différentes propositions, le tout dans la bonne humeur !

Chronique sur les jeux avec Troadé

Nouveau rendez-vous à découvrir sur Radio Evasion : les découvertes de l’association “Troadé”. Il est question de jeu de société ! Une fois par mois, Christophe Coat nous fait découvrir un jeu et nous propose un tour d’horizon des événements ludiques en Bretagne. Sans oublier les acteurs du jeu de société !

Pour cette première, c’est le jeu “Splendor”, édité par Space Cowboys. Dans Splendor, vous dirigez une guilde de marchands. A l’aide de jetons symbolisant des pierres précieuses, vous allez acquérir des développements qui produisent de nouvelles pierres. Ces bonus réduisent le coût de vos achats et attirent les nobles mécènes. Chaque tour est rapide : vous ne ferez qu’une action et une seule ! Observez vos adversaires, anticipez et réservez les bonnes cartes. Le premier joueur à parvenir à quinze points de prestige en cumulant nobles et développements déclenche la fin de la partie.

Côté événement, focus sur les “Les 24h du jeu“, à Theix-Noyalo. C’est du samedi 27 octobre 2018 à 14h jusqu’au dimanche 28 octobre à 18h NON STOP ! C’est la 16e édition de ce festival, et c’est l’un des plus gros événements en Bretagne.

A ne pas oublier également, le festival “A vous de jouer” de Quimper, du 17 au 18 novembre 2018, à la Maison Pour Tous d’Ergué-Armel. C’est un festival qui a déjà plus de 20 années d’expérience, et cette année, il a pour thème le cirque. C’est gratuit et tout public.

Et enfin côté découverte, découvrez la boutique “Croc Jeux”, à Brest. C’est depuis 4 ans la boutique partenaire du festival Troadé. Le gérant, Olivier, est à fond dans l’animation. Il y a toujours plein de tournois sur place, et Croc Jeux se déplace dans beaucoup de festivals dans notre région.

Entretien avec Delgado Jones

En toute fin d’émission, nous vous proposons une rencontre avec Delgado Jones ; il sera en concert vendredi 26 octobre 2018 à partir de 19h au Bretagne à Crozon. Delgado Jones ne peut pas vous laisser insensible.