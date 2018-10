Publié le 19 octobre 2018 par admin

Les vacances commencent bien avec le festival Poatr Saout de Lennon, le week-end des jeux de Châteaulin ou le salon Plaisir au féminin de Saint-Ségal. Et les ateliers ou balades se multiplient aussi…

Festivals

On rebranche le Paotr Saout Festival après 8 ans d’absence à Lennon les 19 et 20 octobre 2018 avec The very BIG small orchestra, Krismenn & Alem, Sheer K, Éther, Docteur Vince et UW le vendredi et KiltAcLou, Sapin, Madcaps, Gil Jogging & Tones, La Poison, Mezerg, Hot weels Kids, Le Cercle de Feu, UW le samedi. Réécoutez le Lem consacré au festival !

Un festival pour jouer à Châteaulin : le week-end des jeux commence vendredi 19 octobre 2018 au Run ar puns. Le lendemain, une journée entière pour essayer toutes sortes de jeux et le dimanche 21 octobre 2018 un troc puces jeux, jouets et puériculture.

Le Cultures Hip hop festival continue jusqu’au 10 novembre 2018 avec toute la palette des cultures urbaines sur 13 communes du Finistère sud : battles de danse, graff, concerts, skate…

Et pour tout savoir d’un festival historique et fondateur en Finistère, une projection du documentaire Elixir, l’histoire du premier grand festival français le 21 octobre 2018 à 16h au cinéma Les Studios à Brest. Ce film documentaire de Gérard Pont retrace l’histoire du premier grand festival rock itinérant de France.

Concerts et spectacles

Vendredi 19 octobre 2018

Marx et la poupée, lecture musicale au Vallon à Landivisiau

Llyod Cole en solo (pop folk) au Mac Orlan à Brest

Nolwenn Korbell’s Trio à l’espace Ti Lokorn de Locronan

Altin Gün (rock psyché) et Nirmaan (hindi rock) au Novomax de Quimper

J’Peux Pas, J’ai Techno 2 : Génome (Myzantrope) + Techno Ghett / Tof (original one) + Techno / Chico Eletrik (electro rock tribal) au Vauban à Brest

Samedi 20 octobre 2018

Shake Shake Go (pop folk) au Vauban à Brest

Karl Halby (blues) + Les Types à Pied (chanson) à l’espace Glenmor de Carhaix

William Z.Villain (musique afrocubaine) + Sarah McCoy au Run ar puns de Châteaulin

Mercredi 24 octobre 2018

Concert jeune public Babouille bonbon dans le cadre de la teuf des mômes à l’Arthémuse de Briec.

Jeudi 25 octobre 2018

The Red Goes Black + Miossec + Les Flamin’ Zeros + Frandol + Dominic Sonic + Jean-Pierre Riou + Pierre Sandrà (Red Cardell) au Vauban à Brest

Les Rats (punk rock) + Les Skotchés (punk rock) au Novomax à Quimper

Vendredi 26 octobre 2018

Jean-Louis Murat au Vauban à Brest

No one Is Innocent + Tagada Jones + Les Ramoneurs de Menhirs à La Carène à Brest

Foires et salons

Le salon Plaisir au féminin de Saint-Ségal c’est le 21 octobre 2018 à la salle ar Galon avec des exposants (sacs, bijoux, vêtements, tableaux, soins du corps, accessoires, parfums, ustensiles de cuisine…), deux défilés de prêt-à-porter et lingerie, des démonstrations de danse réunionnaise et segas orientales, et les Miss jeunesse 2018 Alizée Jégou, ses dauphine Capucine Godard et Luna Trotter.

Balades nature et visites

L’association Approche-éco-habitat organise ses journées portes ouvertes dans une trentaine de logements écologiques neufs ou rénovés en Bretagne : les 20 et 21 octobre 2018. L’occasion de découvrir la mise en oeuvre de matériaux sains et écologiques, percevoir le confort et le ressenti de ces habitations, observer les techniques des artisans et échanger avec les habitants et des professionnels.

Les 20 et 21 octobre 2018 de 15h à 17h, visite guidée du moulin à vent de Luzéoc à Telgruc-sur-Mer.

Découverte des loups d’hier… loups d’aujourd’hui ! le 23 octobre 2018 au musée du Loup puis au domaine de Menez Meur avec le Parc naturel régional d’Armorique. Et le 24 octobre 2018 le docteur Ecureuil vous fait révèle la vie secrète des sangliers, cerfs et loups de Menez Meur.

Visite géologique de la plage de Postolonnec avec la maison des minéraux de Crozon le 23 octobre 2018, et de la plage du Veryac’h (Camaret) le 26 octobre 2018.

Ateliers et conférences

Chemins du patrimoine en Finistère propose des animations pendant les vacances sur ses 5 sites, en particulier du 20 au 23 octobre 2018, des ateliers de création collective pour Noël au Domaine du château de Trévarez.

Le musée de l’ancienne abbaye de Landévennec propose plusieurs ateliers pour les enfants pendant les vacances : calligraphie, archéologie, masques végétaux, enluminures, petits détectives, etc.

A l‘écomusée des monts d’Arrée à Commana, un atelier jouets buissonniers en français le 23 octobre 2018 et en breton le 30 octobre 2018. Une fête pommes betteraves et lanternes à la maison Cornec le 25 octobre 2018.

Soirée « philo » au café Les Voyageurs de Lanvéoc. La première conférence de Maxime Piolot se déroulera le 26 octobre 2018 autour du thème « Confiance en soi et en l’autre ».