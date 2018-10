Publié le 22 octobre 2018 par admin

Ancien marin pêcheur, Loïc Loussouarn a été profondément marqué par le naufrage du chalutier Bugaled Breizh en 2004, et surtout par l’affaire judiciaire et l’impossibilité d’obtenir la vérité. Il revient sur ce sujet en poésie dans Un non-lieu sous la mer.

Cinq morts et toujours pas de vérité : les expertises qui se contredisent, les conclusions jugées incohérentes par les familles des victimes. Une thèse officielle et des soupçons sur les sous-marins qui manœuvraient ce jour-là au large des côtes britanniques. Pour beaucoup de pêcheurs bretons, après le non-lieu en 2016, ne reste que la colère face aux multiples mensonges de l’Etat, des armées, etc.

La poésie, libre comme le marin

Loïc Loussouarn a commencé à écrire pendant l’affaire judiciaire du Bugaled Breizh et ses déroulements sur plusieurs années, jusqu’au non-lieu. Il a choisi la poésie pour la liberté de cette écriture, la même liberté qu’il trouvait autrefois en mer.

Malgré la forme poétique de ses écrits, le but de Loïc Loussouarn est bien de faire parler du naufrage et de l’affaire, pour éviter qu’on oublie à jamais dans les profondeurs les 5 marins bigoudens.

Une campagne de financement participatif est en cours pour permettre la publication de l’ouvrage par la jeune maison des éditions du Passavant à Quimper. En attendant, vous pouvez assister aux lectures publiques d’Un non-lieu sous la mer par Loïc Loussouarn :

– samedi 20 octobre 2018 à 17h au DADIVAZI à Châteaulin.

– mardi 22 octobre 2018 à 19h au CAFÉ des VOYAGEURS à Lanvéoc.

– samedi 27 octobre 2018 à 17h au CAFÉ du PORT à Loctudy.

– jeudi 8 novembre 2018 à 18h CHEZ MAX à Quimper.

– samedi 10 novembre 2018 l’après-midi au Centre social LES AMARRES à Brest dans le cadre du second anniversaire du collectif SYNERGIE.