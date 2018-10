Publié le 26 octobre 2018 par admin

Hé oui, déjà cinquante émissions mensuelles de Des Polars et des Notes !

Pour fêter l’événement, on se paie un tour du monde du polar de ces derniers mois ! Sept pays, sept auteurs, sept ambiances très différentes pour des intrigues qui ne vont pas nous éloigner tant que ça, finalement, de notre réalité. La globalisation n’a peut-être pas arrangé grand-chose, et pourri le reste, mais, au moins, elle permet de s’apercevoir que les malversations, la pollution, la justice à vitesse variable ou la corruption sont à peu près équitablement réparties à la surface du globe.

Que l’on soit flic à Shanghai ou à Santiago du Chili, gangster au Texas ou en Afrique du Sud, les mobiles criminels ne changent guère ni les modalité d’enquête, pas plus que les pressions ni la corruption, mais un peu d’exotisme ne fait jamais de mal, surtout quand c’est sous la plume de grands auteurs.

Servez chaud, accompagné d’une playlist éclectique.

Bonne écoute !

AU SOMMAIRE CE MOIS-CI :

L’interview

Le coin des éditeurs : reçoit aujourd’hui Béatrice Duval, directrice générale des éditions Denoël, maison fondée en 1930 (88 ans déjà), faisant partie depuis 1946 du groupe Gallimard. Denoël, c’est environ une soixantaine de titres par an et nous allons nous intéresser plus particulièrement à la collection Sueurs Froides qui publie romans noirs, polars et thrillers. Créée en 1972 avec de grands auteurs tels que Boileau-Narcejac ou Jean-François Coatmeur, Dashiell Hammet et William Goldman, celle-ci stoppe en 1998, avant de reprendre son activité en 2013. Dernière parution en date : Honky Tonk Samouraïs ou Au cœur de la folie. Le morceau de musique est tiré de Treize jours de Roxanne Gay.

Les livres

HONKY TONK SAMOURAÏS – Joe R. Lansdale – Éditions Denoël – collection Sueurs Froides.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Frédéric Brument. USA. Texas. Polar

CHINE, RETIENS TON SOUFFLE – Qiu Xiaolong – Éditions Liana Levi.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Adélaïde Pralon. Chine. Polar

LA MORT SELON TURNER – Tim Willocks – Sonatine Éditions.

Traduit de l’anglais par Benjamin Legrand. Afrique du Sud. Roman Noir

LE POINT ZÉRO – Seichô Matsumoto – Atelier Akatombo.

Traduit du japonais par Dominique et Franck Sylvain. Japon. Polar

L’ÉTERNITÉ N’EST PAS POUR NOUS – Patrick Delperdange – Éditions Les Arènes – collection Equinox. Belgique. Roman Noir

LA LÉGENDE DE SANTIAGO – Boris Quercia – Asphalte Éditions

Traduit de l’espagnol (Chili) par Isabel Siklodi. Chili. Polar

LES OMBRES DE MONTELUPO – Valerio Varesi – Agullo Éditions – collection Agullo Noir

Traduit de l’italien par Sarah Amrani. Italie. Polar.

La zik :

Kasey Lansdale : Walk Away

Gojira : Born in Winter

Igorrr : IeuD

Copperhead : Kamikaze

John Lee Hooker : Hobo Blues

The Chemical Brothers : Galvanize

Manuel Garcia : Canción del desvelado

Tom Waits et Éric Ribot : Bella Ciao