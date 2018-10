Publié le 26 octobre 2018 par admin

Quelques jours pour profiter de sympathiques horreurs en tout genre, avec des potimarrons généreux mais aussi un fest-noz et des randonnées VTT : même pas peur, même pas froid !

Concerts, spectacles et fêtes

26 octobre 2018

Grand bain à la piscine Foch à Brest avec Blow (pop indie electro) + Jean Tonique Dj Set (electro funk disco) + Taoking (funk) + Cédric Sheva (electro house disco) + Bleu Toucan (electro pop tropicale)

Jean-Louis Murat au Vauban à Brest

No one Is Innocent + Tagada Jones + Les Ramoneurs de Menhirs à La Carène à Brest

27 octobre 2018

Le 10e fest-noz du Krommlec’h, samedi 27 octobre 2018 à Rosnoën avec un repas de l’école Diwan Le Faou (soupe, porc au cidre, gâteaux).

Denez Prigent + Dan ar Braz & Clarisse Lavanant + Krismenn + Outside Duo + Red Cardell + Thomas Fersen à La Carène à Brest

Etienne Daho au Quartz à Brest

Youthstar + The Architect & The Unique Orchestra + Taoking à l’Arvest de Pleyben

28 octobre 2018

Boum cosmopolite, interactive et ludique de Radio minus sound system pour tous, de 5 ans à …100 ans dimanche 28 octobre 2018 au Run ar Puñs de Châteaulin avec Polysonnance

Bal St Louis (bal hip-hop, funk, bras band New Orléans) à l’Astrolabe au Relecq-Kerhuon.

Le potimarron et ses potes est une grande journée de fête organisée à Tréouergat le 28 octobre 2018 au profit de l’association ESCaPe (Ensemble solidaires contre les cancers pédiatriques). Outre le marché aux courges, de nombreuses animations sont proposées : 4 circuits de randonnée, espace jeux pour les petits et les grands, musique, exposition et défilé des tracteurs anciens d’Iroise, fabrication/vente de pain cuit au feu de bois sur place, de beurre à la baratte…

31 octobre 2018

Pour Halloween, beaucoup de rendez-vous à suivre le 31 octobre 2018 au soir : à Châteaulin, Pleyben, Quimper ; et ce sera pour la semaine prochaine à Pont-de-Buis-les-Quimerc’h.

Au centre de découverte EDF de la maison du lac, près de la centrale de Brennilis, Halloween s’annonce électrique avec un après-midi de contes bilingues français/breton sur les légendes des monts d’Arrée et un goûter !

Festivals

Au cinéma l’Image de Plougastel-Daoulas, le festival “même pas peur” propose une programmation de films (un peu) effrayants pour enfants ( – de 13 ans) et un atelier.

Jusqu’au 2 novembre 2018, c’est le 18e festival du film de l’aventure océanographique à Océanopolis à Brest.

Le Cultures hip hop festival continue dans 13 communes du Finistère (dont Pleyben ce 27 octobre 2018) avec spectacles et battles de danse, concerts, graff, expos, skate, etc. Jusqu’au 10 novembre 2018.

Le festival du livre en Bretagne, c’est à Carhaix les 27 et 28 octobre 2018. Outre les remises de prix, rencontres avec les auteurs, on peut y suivre projections de films, conte, débat et expositions.

Sports

L’école Diwan Le Faou organise sa journée randonnée VTT dimanche 28 octobre 2018 dans la forêt du Cranou avec 3 circuits de 20 à 50 km et un circuit pour les marcheurs (7 à 10 km). Accueil de 8 h à 10 h à la Maison familiale rurale de Rumengol.

Foires et salons

À Châteauneuf-du-Faou, le salon Art’okaz permet aux particuliers de vendre des oeuvres d’art : peinture, sculpture, dessin, originaux ou reproductions, affiches… (pas de bibelots, vases, vaisselle) le dimanche 28 octobre 2018 à la salle Penn ar pont .

Les serres du lycée de L’Aulne à Châteaulin seront exceptionnellement ouvertes au public de 9 h à 17 h du 29 au 31 octobre pour proposer une gamme de légumes bio : oignons, pommes de terre, pastèques et courges, mais également des produits cuisinés à partir de légumes et fruits du Lycée : potages de butternut, potimarron et tomate, confitures de fraise-rhubarbe et de rhubarbe bio !

Conférences et visites

Maxime Piolot, philosophe, poète, chanteur, auteur de nouvelles et de pièces de théâtre, propose une “soiré philo” au café Les Voyageurs de Lanvéoc, le 26 octobre 2018 autour du thème « Confiance en soi et en l’autre ». Conférence suivie d’une discussion.

Expositions

Etre humain, vivre ensemble, se connaître soi-même permet de mieux comprendre ce qui nous unit. C’est le thème de cette exposition interactive assortie de 12 ateliers ludiques contre les préjugés et crispations identitaires : spécificités de l’être humain, développement du cerveau humain après la naissance, dimensions biologiques et culturelles de l’être humain ; critères de diversité et de ressemblance entre les êtres humains, diversité des couleurs de peau et leurs origines, racisme, différences de genre entre les êtres humains, vivre ensemble, vie en groupe, stéréotypes, mélange des cultures, égalité malgré la différence. Du mercredi 31 octobre au mercredi 7 novembre 2018 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac de Châteaulin. Organisé par Polysonnance avec Les petits débrouillards.