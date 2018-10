Publié le 31 octobre 2018 par admin

Après les citrouilles, beaucoup d’expositions, dont une partie se termine à la fin des vacances, un festival de science-fiction à Quimper et un autre de photo animalière à Brasparts.

Expositions

” Être humain, vivre ensemble” c’est le joli titre de cette exposition présentée à la bibliothèque de Châteaulin du 31 octobre au 7 novembre 2018, avec Polysonnance et Les petits débrouillards. Partant du principe que se connaître soi-même permet de mieux comprendre ce qui nous unit, cette exposition mêle médiation des sciences naturelles et humaines : génétique, sociologie, biologie, neurologie, ethnologie, anthropologie. Pour décrypter les crispations identitaires qui mènent au racisme, à l’antisémitisme, à l’exclusion, le visiteur explore 12 ateliers ludiques sur les notions de diversité, d’égalité, de stéréotypes, de préjugés racistes et antisémites, de sexisme, d’homophobie, d’interculturalité…

Du 1 au 4 novembre 2018, les collectionneurs et les grands enfants ont droit à une exposition Playmobil au château de Lanniron à Quimper.

Intergénérationnelle et ludique aussi, la nouvelle exposition de la médiathèque Alain-Gérard (Ursulines) à Quimper sur l’histoire des jeux vidéos depuis les années 1980 : Retrogaming est à voir (et à jouer) jusqu’au 10 janvier 2018.

L’exposition “Cheveux chéris, frivolités et trophées” continue à l’abbaye de Daoulas ; on peut l’explorer via des visites-ateliers.

Derniers jours : pour profiter des expositions de l‘ancienne abbaye de Landévennec (la Bretagne au temps des rois), de l’écomusée des monts d’Arrée (landes), du musée de l’école rurale de Trégarvan (Des landes, des paysans, des écoliers), du château de Kerjean (beauté à la Renaissance), du manoir de Kernault (Nez pour sentir) et du fonds culturel Leclerc (Henry Moore) à Landerneau. Toutes ces expositions ferment leurs portes le 4 novembre 2018.

Festivals et fêtes

Du 1er au 4 novembre 2018, c’est le SciFest 3 à Quimper ; une troisième édition de ce festival de science-fiction qui mêle projections de films, tournoi de jeux vidéo, enquête party au Novomax et au cinéma Dupleix

Halloween joue les prolongations à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h où l’association Nuances et folies propose un parcours de l’horreur et des ateliers sanglants le 3 novembre 2018.

Un premier festival de la photographie animalière a lieu à Brasparts les 3 et 4 novembre 2018. Le centre de découverte Ti menez Are accueille 15 photographes qui ont travaillé dans le monde entier à l’affût de toutes sortes d’animaux y compris ceux des monts d’Arrée : fauvette pitchou, rat d’or, bécasse ou busard Saint-Martin.

Danse, concerts, graf, skate et autres arts urbains… Le Cultures hip hop festival continue encore jusqu’au 10 novembre 2018 dans 13 communes du sud Finistère.

Concerts

1er novembre 2018

6ème anniversaire des 50 ans du Vauban à Brest : Russell Sinclair & The Smokin Locos + Jeff Bossard & The Movers & Free Wheelin

3 novembre 2018

Before Festival Invisible #13 : Ochestra of Spheres (afrobeat, rock punk funk) + Chicaloyoh au café chantier de Saint-Eloy

Rodolphe Burger (blues rock) + Erik Truffaz + Sarah Murcia au Vauban à Brest

Downtone #4 : Stand High Patrol + Adrian Sherwood + Roots Atao + Eddy Larkin Label Night : Stepart + A-Sim + Cabasa + Placid One (dubadub & more) à La Carène à Brest

Ateliers et sorties

Au domaine de Menez Meur à Hanvec, on vous invite à suivre la sorcière et à l’aider à réunir tous les ingrédients d’une potion magique ! En chemin, elle vous fait découvrir son bestiaire favori : limaces, crapauds, corbeaux… le 2 novembre 2018.

M’pole dance vous propose aux vacances de la Toussaint un workshop sport et duo Pole ! 3 ateliers sont au programme le 4 novembre 2018 à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h : stretching, renforcement musculaire et pole dance en duos.

Halloween est une période faste pour la porte des Enfers où Addes Botmeur propose des randonnées les 2, 3 et 4 novembre 2018 sur le thème du loup ou sous la lune à la recherche de l’Ankou.