Publié le 01 novembre 2018 par admin

Cultures hip hop est une nouvelle émission de Radio Evasion consacrée à l’actualité du hip hop en Bretagne et ailleurs. Cette émission nous vient de l’association Hip hop new school, créée à Quimper en 2002.

Hip hop new school véhicule la culture hip hop en Bretagne pour sensibiliser le public à ce mouvement. Le hip hop est apparu dans les année 1970 à New-York aux Etats-Unis et il est désormais bien présent en Bretagne ; cette émission vous le démontrera.

Durant l’émission nous vous proposons une rencontre avec Ouma, une graffeuse Tunisienne venu pour le Cultures hip hop festival. Elle nous raconte sa vie d’artiste en tant que femme tunisienne et sa passion pour le graffiti : un art de rue.

Nous rencontrons Johann Lagadec, médiateur culturel de l’association Hip hop new school qui nous présente l’objectif du réseau hip hop en Bretagne. Et Dièse, un jeune rappeur Quimpérois en plein ascension qui nous dévoile ses projets musicaux.

Toute l’actualité du Cultures hip hop festival qui se déroule jusqu’au 10 novembre 2018 avec des événements de danse, de rap et autres sur tout le sud Finistère. Venez aussi découvrir le reste des événements et les cours sur le site hiphopnewschool.com, leur page facebook “hip hop new school 29” et instagram “hiphop_newschool”.