Publié le 05 novembre 2018 par admin

Coiffé d’un casque de pilote de chasse et vêtu d’une combinaison de protection, Cascadeur est de retour. En 2008, il remportait le concours CQFD des Inrockuptibles, et le public découvrait ses titres. Depuis, ses deux premiers albums ont connu un succès public et médiatique, et il a remporté la Victoire de La Musique de l’album électronique en 2015.

Cascadeur sera l’invité de LEM, mercredi à partir de 12h, juste avant son passage au Vauban de Brest le soir-même. On y parlera de ses influences, de son dernière album et du casque-masque… qui se cache derrière Cascadeur ? Son 3ème album intitulé « Camera », propose de nombreux allers-retour avec l’univers du septième art.

L’alias implique un renouvellement permanent. La voix de Cascadeur telle qu’on l’a connue sur ses précédents opus, sert un propos sombre à l’ère 3.0 : histoire d’espionnage et de manipulation. Sombre mais toujours beau. A découvrir ou à redécouvrir au Vauban, le mercredi 7 novembre à partir de 20h30.

Radio Evasion vous fait gagner 2 places. Rien de plus simple, il suffit d’envoyer un mail à redaction(@)radioevasion.net (en enlevant les parenthèses), premier arrivé, premier servi !