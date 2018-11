Publié le 06 novembre 2018 par admin

Entreprendre au féminin Bretagne compte 550 adhérentes, mais depuis sa création l’association a accompagné 3500 femmes porteuses de projet ! 548 entreprises ont vu le jour sur notre territoire. Un bilan très positif pour les dix ans du réseau d’entrepreneuses qui sera fêté à Rennes le 9 novembre 2018.

Le programme des 10 ans d’Entreprendre au féminin Bretagne

L’association est née en Finistère, des suites d’un programme européen (Equal). Dès le départ, le Conseil départemental 29 a soutenu EAFB justement pour renforcer l’accès des femmes à la création d’entreprise. La dimension régionale a été adoptée lors de la création de l’association en 2008. Dix ans plus tard, l’impact d’Entreprendre au féminin Bretagne est indéniable : quand elle n’ont pas créé d’entreprise, les femmes qui sont passées par la formation à l’émergence de projet ont pour la plupart trouvé un emploi.

Un réseau… et bien davantage !

Bien plus qu’un réseau, Entreprendre au féminin Bretagne est en effet un organisme de formation et une association qui accompagne les femmes à toutes les étapes de leur projet d’entreprise. Réservée aux demandeuses d’emploi, la formation à l’émergence de projets dure 10 jours et permet de formaliser ses objectifs, son business plan et de se lancer – ou pas – dans la création de son activité professionnelle.

Les multiples formules de l’entrepreneuriat

Toutes les formes juridiques peuvent être envisagées, de l’entreprise classique au portage salarial en passant par le salariat en coopérative d’activité et d’emploi, la micro-entreprise, etc. Entreprendre au féminin Bretagne a justement pour rôle de les aider à découvrir ces statuts, mais aussi les solutions qui peuvent les aider dans d’autres domaines comme la conciliation des temps de vie. Ce souhait de rendre compatible l’entrepreneuriat et la vie personnelle explique notamment l’intérêt des entrepreneuse bretonne pour les espaces de travail partagés et tiers-lieux.

Un impact positif sur le développement économique du territoire breton

L’œuvre de l’association est non seulement profitable aux femmes adhérentes mais aussi au territoire, à la Bretagne dans son ensemble : 83 % des entrepreneures de l’association travaillent principalement avec des partenaires bretons (fournisseurs, sous-traitants, prestataires, etc.), 78 % travaillent principalement pour des clients bretons

et 55 % des entreprises créées le sont en zone rurale !