Publié le 06 novembre 2018 par Animateur



Pour ce retour de L’instant C sur radio Evasion, place au mardi cette saison et toujours en direct, entre 10h et 11h. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, Patrice au micro et Monsieur Seb à la réalisation technique.

Pour cette 60e et première de la saison 3, place à la revue brestoise de bande dessinée Casier(s). Avec les dessinateurs Janfi Demolder, Gwendal Lemercier et Josselin Paris, qui évoquent le numéro 3 de la revue.

Vous retrouvez aussi les rubriques habituelles : les bonnes nouvelles de Hugo G. Canesson et le coin lecture…

Programmation musicale : Rachid Taha ” Voilà, voilà “, Michel Delpech ” Mais que Marianne… “, Spernot ” No way “, The Sugar Cubes ” Deus “.

Bonne écoute et bise à l’oeil