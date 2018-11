Publié le 07 novembre 2018 par admin

Un beau programme aujourd’hui dans LEM du jour. En début d’émission, nous serons avec Cascadeur. Coiffé d’un casque de pilote de chasse et vêtu d’une combinaison de protection, Cascadeur est de retour avec un nouvel album paru en juin 2018. Il est en tournée et passe à Brest ce mercredi. En 2008, on le découvrait avec le concours des Inrocks, et le public découvrait ses titres. Depuis, ses deux premiers albums ont connu un succès public et médiatique, il a remporté la Victoire de La Musique de l’album électronique en 2015.

On y parlera de ses influences, de son dernière album et du casque-masque… qui se cache derrière Cascadeur ? Son 3ème album intitulé « Camera », propose de nombreux allers-retour avec l’univers du septième art. L’alias implique un renouvellement permanent. La voix de Cascadeur telle qu’on l’a connue sur ses précédents opus, sert un propos sombre à l’ère 3.0 : histoire d’espionnage et de manipulation. Sombre mais toujours beau. A découvrir ou à redécouvrir au Vauban, le mercredi 7 novembre à partir de 20h30.

Tout de suite après, nous rejoindrons Recreatitloup avec un rdv mensuel pour des idées de sortie en famille. Et en fin d’émission, Emeline nous proposera la découverte d’une exposition dédiée au retrogaming, ça se passe à la médiathèque Alain Gérard de Quimper. On y parle de jeux vidéos et de vieilles consoles.

