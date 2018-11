Soixante minutes, soit 3600 secondes, en direct “vivre”, avec Sancho et ses copains, pour partager en Poésie, en contes et en chansons, la langue française que vous aimez !

À chaque session, son thème proposé par Sancho ou suggéré par les auditeurs !

Interview en “vivre” ou par téléphone de groupe musicaux, de chanteurs et chanteuses solo, voire plus si affinité.

Alors, à Toutttt !