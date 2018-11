Publié le 07 novembre 2018 par admin

Le collectif Synergie rassemble des artistes de toutes disciplines, du slam à la peinture en passant par la photo, la musique et la danse… Voilà deux ans que ça dure et que ça grandit, à Brest et au-delà. Il fallait fêter ça le 10 novembre 2018 !

Le 10 novembre 2018 pour fêter ses deux ans au centre social et culturel “Les Amarres” à Keredern à Brest, le collectif Synergie vous propose des spectacles vivants, des concerts et une scène ouverte. Parmi les artistes présents : Farfeline (world music), Eric Hartereau du groupe Clara Venus (folk rock), Amazonia (electro), Sickness (rock ambiant), Vaneck + Projet M (rock reggae), Gaetan Dalla Vedova (folk italien).

Une exposition “Miroirs” sensibilise à la cause des migrants; on la doit au photographiste Loïc Moyou avec l’artiste plasticienne Coco Panel ; elle sera présentée pendant un mois au centre social.

A suivre aussi un concert le 8 décembre 2018 à l’espace Léo Ferré de Brest à 21h.

Page Facebook : https://www.facebook.com/collectifsynergie/