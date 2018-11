Publié le 07 novembre 2018 par Animateur

Découvrons quatre nouveautés qui ont été publiées par les éditions Beluga, le label jeunesse des éditions Coop-Breizh.

La sirène de l’île de Groix est le premier album que nous allons vous présenter ici. Écrit par Céline Lamour-Crochet et Stéphanie Flateau-Berneuil, il nous fait suivre l’aventure des petits moussaillons du Forban. Entre visite des lieux mythiques de l’île de Groix et des fonds marins, vous connaîtrez enfin l’histoire de la mystérieuse sirène qui l’habite.

Afin de poursuivre notre tour des îles bretonnes, Beluga nous propose de suivre l’histoire du p’tit loup d’Ouessant. Le p’tit loup, roi des enquiquineurs est une histoire imaginée par Silousoune. Ce p’tit loup aime embêter ses compagnons d’Ouessant mais un jour, le p’tit mouton, fâché par tout cela décide de l’isoler sur la petite île de Molène. Le p’tit loup comprendra ainsi qu’il préfère être leur ami que les enquiquiner.

La troisième nouveauté que nous vous présentons est écrite par Patrice Manic et illustrée par Nolwenn Languille. Belle-Île à vols d’oiseaux nous fait suivre l’histoire d’Eline et Tomis qui viennent en aide à leur ami, le lutin Mabig. À la recherche de coquillages, ils vont faire le tour de l’île et la découvrir. L’album qui existe aussi en breton comporte un lexique sur les coquillages et sur les lieux que les deux comparses ont visités.

Pour finir, place aux frissons avec la treizième aventure de Ar Bed All, le club de l’Au-delà qui nous fait explorer le domaine de Kerguéhennec en compagnie d’un véritable Chouan. Yann Tatibouet et Hugues Mahoas, auteur et illustrateur, nous font replonger dans l’histoire de la chouannerie bretonne avec leur personnages, Youna, Maël et Loïc. Les trois amis, capables de voir les fantômes devront résoudre des énigmes pour aider le Chouan à découvrir qui l’a trahi et tué au nom de la République. À la fin de du tome vous retrouverez un dossier sur l’histoire de la chouannerie et un index chronologique.

Plus d’infos : http://www.coop-breizh.fr/378-enfants-jeunesse