La médiathèque Alain-Gérard de Quimper organise en cette fin d’année une exposition sur l’évolution des jeux vidéo depuis les années 1970. Et les visiteurs peuvent jouer sur les différents modèles de consoles.

Alexis Lemée, animateur de la médiathèque et concepteur de l’exposition

Quelques jeunes participants nous confient leurs impressions sur les jeux auxquels jouaient plutôt leurs parents

Depuis les années 1970, le jeu vidéo est devenu un loisir adopté par une majorité d’entre nous. Plus les années passent et plus il devient aussi un objet de collection : le jeu vidéo a désormais une histoire ! Le terme de retrogaming définit, en partie, cet acte de vouloir conserver et collectionner tout ce qui concerne l’univers du jeu vidéo.

Une exposition interactive

Cette rétrospective, organisée par Alexis Lemée, expose une multitude de consoles, de jeux et d’objets dérivés. Mais elle est surtout interactive, on peut essayer une douzaine de jeux vidéo en particulier les plus mythiques, tels que Mario ou Street Fighter sur des consoles datant des années 1970 à 2000.

Le jeu vidéo : un marqueur générationnel

Un brin nostalgique, l’exposition fait découvrir et redécouvrir des consoles et des jeux qui ont marqué l’esprit de plusieurs générations. Elle permet de suivre les mutations de l’univers du jeu vidéo, comme les changements de support des jeux, l’évolution des graphismes et des scénarios.

Animations autour du jeu vidéo

Pendant la durée de l’exposition, jusqu’au 10 janvier 2019, plusieurs animations sont proposées par la médiathèque. Il sera possible d’y suivre une conférence présentée par Alexis Lemée, des débats et des tournois de jeux vidéo.