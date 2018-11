Publié le 08 novembre 2018 par admin

L’association Eau et rivières de Bretagne organise le 28 novembre 2018 à Rennes son colloque annuel sur l’eau potable. Dans notre région, la question est liée aux pratiques d’agriculture intensive et à l’usage des pesticides mais aussi aux futures pressions démographiques, notamment sur la côte. La qualité de l’eau est aussi connectée au réchauffement climatique et à la biodiversité.

Un colloque sur l’eau potable le 28 novembre 2018

Le colloque régional annuel d’Eau et rivières de Bretagne a lieu cette année à Rennes le 28 novembre 2018. Il a pour thème : “environnement et santé, quelle eau potable pour demain ?”

Les intervenants s’intéresseront à : la pression des prélèvements sur la ressource en Bretagne, l’eau souterraine, la réglementation et qualité des eaux potables en Bretagne, les nouveaux polluants et la santé des usagers et consommateurs, les usages de l’eau et l’aménagement du territoire.

Actions en justice et relais de communication

L’association a récemment mené des actions en justice pour faire appliquer la loi Labbé sur l’interdiction de la vente de pesticides aux particuliers ; elle a relayé la communication du Préfet du Finistère sur la mauvaise qualité de l’eau de la rade de Brest et ses répercussions sur les activités de pêche à pied ou de production des huîtres et autres coquillages.

Mobilisations citoyennes pour l’écologie

Eau et rivières de Bretagne soutient les actions de mobilisation citoyenne en faveur de l’environnement comme la campagne “Nous voulons des coquelicots” qui demande l’interdiction des pesticides de synthèse et se traduit pas des manifestations partout en France devant les mairies à 18h30 chaque premier vendredi du mois.

Une nouvelle marche pour le climat aura lieu aussi à Brest samedi 10 novembre 2018 à 15h depuis le parking de L’Assiette du Ponant , rue Nicephore Niepce à Brest.

Enfin, Eau et rivières participe avec d’autres associations, à une pétition collective pour la transition écologique en Bretagne dotée d’une dizaine d’objectifs ambitieux qui concernent aussi bien l’émission de CO2 que la réduction des déchets, la qualité de l’alimentation, la solidarité, la biodiversité, l’artificialisation des sols et les paysages, l’éducation, etc.

Consultation publique sur les inondations du bassin Loire-Bretagne

De l’eau parfois il y en a trop… c’est la saison des inondations et le changement climatique risque de multiplier les épisodes de crue. Depuis le 2 novembre 2018 et jusqu’au 2 mai 2019, les comités de bassin et l’État consultent le grand public et les assemblées sur les enjeux de la gestion de l’eau et des risques d’inondation pour les années 2022 à 2027. Vous trouverez tous les documents de la consultation et le questionnaire pour donner votre avis sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr pour le bassin Loire-Bretagne.