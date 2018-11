Publié le 09 novembre 2018 par admin

Outre les animations et expositions liées aux commémorations du 11 novembre 1918, quelques concerts (y compris celui de l’Armistice), une rencontre au sommet sur l’état de la planète à Berrien et Huelgoat et le Mois du doc qui continue un peu partout en Finistère.

Concerts

Vendredi 9 novembre 2018

Fest-noz de Deus’ta (Brest) avec Yoann Nedeleg Noz Project + Forzh Penaos + Startijennchez

Hyphen Hyphen (pop electro) à La carène à Brest

Lyz’an (chanson) à l’Athéna d’Ergué-Gabéric

Samedi 10 novembre 2018

Fest-deiz & soirée musiques actuelles bretonnes de Deus’ta (Brest) avec Tekmao + Trio Descofar + Krissmen & Alem + Denez et les frères Guichen

Vaneck + Projet M (rock reggae) + Farfeline (world) + Eric Hartereau + Apéro Mix (Papa X) + Gaëtan Dalla Vedova (folk italien) + Sickness (rock ambiant) + Amazonia (electro) + Venus (folk rock) aux deux ans du collectif Synergie aux Amarres à Brest

Soviet Suprem (chanson rap balkanique) + Gadjo Michto (1ère partie) à l’Arthémuse de Briec

Kimberose (rnb soul) au Vauban à Brest

Sate (groovy hard-rock) + Bafang (afro rock) au Novomax à Quimper

Dimanche 11 novembre 2018

Normcore & Freaks à la ferme de Kermarzin à Argol

Koto (folk rock) au Run ar puns de Châteaulin

Armistice Party avec Astropolis : mapping vidéo avec VÏSÜ & Dj Set au musée de la marine de Brest

Spectacles et fêtes

Ombre et lumière, destin croisé de deux amies qui se retrouvent à Paris en 1915, Cécile pianiste, compositeur et Juliette, mère de famille. Appelées à contribuer à l’effort de guerre, elles deviennent infirmière et conductrice de tramway. Spectacle à voir à la bibliothèque Perrine de Grissac de Châteaulin samedi 10 novembre 2018 à 11 h.

Débats et projections

L’état de la planète en question dans le cadre à Berrien samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018 dans le cadre de la 8ème édition de “Libre en Littérature” organisé par la Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne. La malbouffe, les pesticides, les lobbies …Pour en discuter, trois invités prestigieux : Hervé Kempf, journaliste fondateur du site reporterre.net et Fabrice Nicolino, journaliste enquêteur et l’un des intiateurs du mouvement « Nous voulons des coquelicots » samedi 10 novembre 2018 à la salle Asphodèle de Berrien à partir de 13h30.

Le soir, c’est le fest-noz des faucheurs volontaires à partir de 21h00 à Saint-Cadou.

Marie-Monique Robin journaliste enquêtrice présentera son documentaire Le Roundup face à ses juges le dimanche 11 novembre 2018 à 17h00, au cinéma Arthus de Huelgoat. La projection sera suivie d’une rencontre, au café- librairie L’autre-rive, avec la réalisatrice.

Le mois du film documentaire continue jusqu’à fin novembre dans de nombreuses communes du Finistère. Les projections sont souvent suivies de rencontres et d’échanges avec les réalisateurs. Programme du Mois du doc.

Sorties et visites

La Ligue de protection des oiseaux (LPO) de la presqu’île de Crozon propose une sortie ornithologique dimanche 11 novembre 2018 de 9h à 13h à Tal-ar-Groas au four à chaud. Gratuit et ouvert à tous.

Expositions

Les témoignages et les souvenirs des Brestois qui se déclinent en cartographie sonore dessinée et animée par Kerazen. C’est à écouter et voir jusqu’au 24 novembre, à la médiathèque de Saint-Marc, dans un salon d’écoute vintage.

Retrogaming, une exposition (à jouer) sur l’histoire du jeu vidéo depuis 1970 à la médiathèque Alain-Gérard de Quimper jusqu’au 10 janvier 2018.

Femmes en guerre, sur le rôle des femmes pendant la Grande Guerre est présentée à la bibliothèque Perrine-de-Grissac de Châteaulin jusqu’au 24 novembre 2018.

Autres animations

Le Parc naturel régional d’Armorique et la mairie de Logonna-Daoulas s’associent pour proposer aux bretonnants tous niveaux ar skrivadenn – la dictée en breton le 11 novembre 2018 à la salle Kejadenn de Logonna-Daoulas.

L’association de parents d’élèves de Ferdinand Buisson de Landerneau organise un loto ce samedi 10 novembre 2018 à 20h à la salle saint Ernel de Landerneau.