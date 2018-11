Publié le 09 novembre 2018 par admin

Dans son dernier ouvrage 20 faits-divers en Bretagne, chroniques radiophoniques de France Bleu Breizh Izel (Editions des montagnes noires), Louis Gildas – ancienne voix de Radio Evasion – nous raconte des événements tragiques pour notre plus grand bonheur ! Dis comme ça, cela peut paraître étrange, et le seuil de l’oxymore est allègrement franchi.

Mais c’est pourtant tout le mérite de ce journaliste-conteur, celui de réussir à nous émouvoir et de nous faire réfléchir avec des faits divers pourtant tragiques. Le drame à nos portes, car ces faits divers tragiques se sont produits pas très loin de chez nous : le Finistère, les Côtes-du-Nord comme on disait à l’époque, ou le Morbihan. Louis Gildas raconte ces instants de vie où de nombreuses choses dérapent. On n’est jamais très loin du polar, à un détail près… tout est vrai ! Qu’il nous raconte l’histoire de cette lignée de bourreaux bretons, (on se demande comment ce type de savoir-faire peut se transmettre de père en fils ?) ou celle de ce fils de SS installé à Trébeurden qui voit rouge, Louis Gildas dépeint des faits divers où l’improbable côtoie la misère humaine. Louis GIldas est un brestois, né à Lambé, il a contribué à plusieurs titres de la presse quotidienne, à des magazines hexagonaux comme étrangers. Egalement homme de radio, il raconte sous forme de feuilleton des faits divers qui se sont déroulés en Bretagne.

Dans ce LEM, il est aussi question de musique avec Sheer K, le groupe de Châteaulin revient à la manœuvre avec un nouvel EP. Extrait de cet EP et découverte.

On retrouve aussi la chronique mensuelle sur les jeux de société de l’association Troadé et les nouveautés et coups de cœur du webzine littéraire Quatre-Sans-Quatre par Patrick Cargnelutti.