12 novembre 2018

Déroutante installation que celle d’Alexandre Lavet au centre d’art contemporain Passerelle à Brest. Pourtant, l’artiste plasticien et sculpteur touche à l’une des caractéristiques de l’acte de créer : son impermanence !

Cette modeste salle du centre d’art Passerelle semble vide, entre deux expositions, avec quelques éléments qui paraissent comme oubliés : des cartels d’exposition laissés en vrac, un petit tas de déchets au sol, quelques canettes de bière ça et là, deux tabourets sur lesquels sont posés un marteau ou un chiffon souillé, et au mur, les traces des tableaux qui ne sont plus exposés…

Mais tout n’est qu’apparence, tous ces objets sont bel et bien des sculptures qui ont demandé beaucoup de temps, de travail et de réflexion à Alexandre Lavet.

L’artiste ne crée pas tous les jours. Il n’expose pas tous les jours. Pour pouvoir se fabriquer, l’art a besoin de pauses. Et si l’entre-deux était aussi de la création à part entière ? Pour se construire, le créateur a besoin de s’imprégner des œuvres des autres. Alors, la reproduction, est-ce toujours de l’art ?

Ce sont quelques-unes des questions que pose Alexandre Lavet, soutenu par In Extenso – lieu d’art contemporain, à Clermont-Ferrand.