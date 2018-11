Publié le 13 novembre 2018 par Animateur

La 61e de L’instant C reçoit cette semaine la comédienne Laurence Landry. Un grand moment de grosse rigolade et d’émotions, avec cette Brestoise qui a créée la Compagnie La Crieuse. M.Seb et Patrice s’en donnent à coeur joie !

Avec les rubriques habituelles : Le coin lecture, les bonnes nouvelles de Hugo G Canesson et autres.

Programmation musicale : Elvis Presley ” A little less conversation ” (choix de l’invitée), Chic ” Le freak “, Thurston Moore ” The best day “, Elvis Costello ” She “.

Bise à l’oeil