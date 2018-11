Publié le 14 novembre 2018 par admin

Connaissez-vous beaucoup de groupe finistérien à avoir joué sur la tournée des Trans et ouvert le festival des Vieilles Charrues ? C’est le cas du groupe Sheer K.

Sheer K, si vous suivez la scène musicale bretonne, c’est un nom qui doit vous rappeler de beaux souvenirs. Le groupe a fait une longue pause après son dernier opus en 2012. Cela faisait maintenant 5 ans que le groupe ne donnait plus de nouvelles… Le silence est rompu et le groupe prépare activement son retour.

Flo, bassiste, nous raconte l’histoire du groupe et présente les nouvelles aventures à venir du groupe. Même line-up et toujours la même envie !

Sheer K revient avec un nouvel EP en décembre et passera du côté de Lorient au Galion.

Tendez bien l’oreille, il se peut que vous puissiez écouter un extrait du prochain EP à venir.