Publié le 14 novembre 2018 par Animateur

Skøpitone Siskø alias Élouan Jégat nous a présenté Kaleidoskøpe son nouvel EP et nous a enchanté avec son interprétation de The Pursuit en session live.

Skøpitone Siskø est venu nous parler de Kaleidoskøpe, successeur de Ghøst Søngs son premier EP. Accompagné de Baptiste Solliec, Vincent Roudaut et Ugo Héon, lors de la réalisation de son EP Kaleidoskøpe, Skøpitone Siskø nous présente un univers indie pop conjuguant la guitare acoustique au synthé.

Un enregistrement solo

Ayant au préalable travaillé et enregistré en solo, chez lui, sur son EP, Skøpitone Siskø s’est fait accompagné pour les arrangements et la préparation live de ses musiques. C’est près de Morlaix dans le studio Near Deaf Experience qu’il a finalisé l’enregistrement et le mixage de son nouvel opus en compagnie de ses musiciens.

Un EP indie pop

Kaleidoskøpe, composé de six titres, regroupe des morceaux chantés et un morceau instrumental planant presque onirique. On y retrouve les influences folk et indie pop de l’artiste tel que Half Moon Run, Neil Young, Tame Impala ou encore Unknown Mortal Orchestra.

Kaleidoskøpe bientôt disponible

La sortie de l’EP est prévue pour le 30 novembre. On pourra retrouver Skøpitone Siskø à la Carène le soir même, à l’occasion de la Tournée des Trans.