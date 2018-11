Publié le 14 novembre 2018 par admin

Steven Prigent et son projet SPS Project, sera en concert à l’église du Faou le 16 novembre à partir de 20h30. Accompagné de son piano, de séquenceurs et d’éléments de batterie en temps normal, c’est peut-être un autre type de concert qu’il donnera peut-être dans cette église. Une première pour lui, ce sera l’occasion de voir comment ce très beau projet va s’adapter à des lieux plus œcuméniques…

Steven Prigent débute le piano à 12 ans en autodidacte avant d’entrer à l’école de musique. Très vite, il intègre des groupes de musique traditionnelle bretonne, puis en 2000, il fonde le combo de reggae-dub Yehed Mad avec lequel il se produit durant quelques temps. En 2006, après des études de musicothérapie, il rejoint e.Sens. Assoiffé d’expériences musicales et parallèlement à e.Sens, avec qui il enregistre deux albums, il multiplie les collaborations et joue avec le groupe de pop folk Too Soft durant un an, mais aussi, dès 2010, avec le guitariste anglais Robin Foster.