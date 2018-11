Publié le 15 novembre 2018 par admin

Dans une camionnette bien remplie, Xavier Barreau sillonne les marchés du Finistère et propose ses services de remoulage-affûtage à l’eau. Où l’on découvre que toute lame s’aiguise, pas seulement celle des couteaux !

“Quand vous achetez un couteau en grande surface, il ne coupe généralement pas…c’est à moi de le terminer “ affirme Xavier Barreau, avec un sourire malicieux et un regard vif…comme une pointe.

Un métier en plein renouveau

Puisque les gens se sont lassés de jeter, ils ont fini par découvrir que le métier de rémouleur-affûteur n’avait pas disparu, bien au contraire ! En fait, le travail aurait même tendance à devenir de plus en plus technique tant les objets qui percent, tranchent, pincent ou piquent sont nombreux. Car Xavier redonne une nouvelle jeunesse à de nombreux outils : couteaux, mais aussi ciseaux de coiffure ou de couture, forets de perceuses, lames de tondeuses, fourchettes des restaurants, outils de sculpteurs, instruments de soin, etc.

Xavier Barreau procède par remoulage (on remonte la matière métallique de la lame vers le haut) plutôt que par affûtage (on abaisse la matière et on en enlève donc une partie, ce qui est moins durable).

Un savoir-faire recherché

Dans son atelier camionnette, pas de meule à manivelle manuelle, si ce n’est en photo. Tout fonctionne à l’électricité. Xavier possède toutes sortes de machines adaptées à cette diversité des instruments ; des meules, mais aussi de quoi aiguiser des couteaux japonais, ou des lames en céramique. En bon expert, il reçoit des colis de toute la France voire de plus loin, comme quand il doit réparer des aiguilles vétérinaires destinées à piquer les cochons d’Australie !

Xavier propose ses services sur les marchés de Châteaulin et Plougastel-Daoulas, Brest, Carhaix, Landerneau… Il est aussi à Pleyben le jeudi après-midi ; pour connaître les jours et horaires de sa tournée, rendez-vous sur son site internet.