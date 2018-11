Publié le 15 novembre 2018 par admin

Réduire le volume de ses poubelles, voire éliminer (presque) tous ses déchets ménagers, c’est parfois plus facile à dire qu’à faire. L’association Polysonnance à Châteaulin propose des ateliers pour évoluer à son rythme vers le zéro déchet en s’amusant.

La réduction des déchets ne s’arrête pas à la Semaine européenne de réduction des déchets ; avec Polysonnance, on peut s’y mettre toute l’année grâce aux ateliers “à faire soi-même”

Réorganiser son quotidien, réfléchir à ses achats

Tendre vers le zéro déchet, c’est organiser son quotidien autrement : se munir de bouteilles, boites et sacs quand on fait ses courses et qu’on achète des produits en vrac sans emballage, réfléchir à ce dont on a vraiment besoin, acheter d’occasion, cuisiner davantage des produits bruts plutôt que des plats tout préparés (trop emballés eux aussi), préférer les couches lavables et les coupes menstruelles aux protections jetables …

Ce peut être un parcours très progressif, mais c’est aussi un jeu et au final une démarche ludique qui peut faire travailler l’imagination et impliquer toute la famille.

Fabriquer soi-même et cuisiner

L’association propose des ateliers pour comprendre cette démarche mais aussi pour apprendre à réparer ou à fabriquer des éponges en tissus récupéré ou des produits d’entretien ou d’hygiène en DIY (do it yourself).

Consommer moins, récupérer, réparer et réutiliser, pensez-y à l’approche de Noël, période d’hyper-consommation.

Pour en savoir davantage, découvrez la Famille (presque) zéro déchet

Dans l’actualité de Polysonnance

Un projection documentaire dans le cadre du festival Alimenterre le 21 novembre 2018 au Run ar Puns à 20h Mexique sous l’emprise du coca ou comment le célèbre soda a remplacé l’eau plate dans certaines régions du Mexique, avec les conséquences sanitaires et sociales qui vont avec…