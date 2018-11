Publié le 16 novembre 2018 par admin

Yves-Marie Bouillon est spécialiste de la poésie de Guillaume Apollinaire. A l’occasion des commémorations du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, il propose sur notre antenne des lectures de Calligrammes, œuvre majeure et crépusculaire du poète, blessé pendant le conflit.

Psychanalyste, Yves-Marie Bouillon est à la fois un amoureux et fin connaisseur des Calligrammes. Apollinaire est l’un des poètes les plus populaires. Alcools et Calligrammes figurent parmi les dix meilleures ventes d’ouvrages de poésie en France. Le poète a su faire la synthèse de l’univers de la poésie française sur plusieurs siècles, tout en gardant simplicité et naturel.

Engagé volontaire mais mélancolique

Né à Rome en 1880 d’un père mal connu et d’une mère polonaise, aristocrate et courtisane, Guillaume Apollinaire a d’abord grandi en Italie avant de rejoindre Nice à l’âge de 4 ans. Sa langue source est l’italien et pourtant c’est bien en français qu’il exprima ensuite tout son art poétique. Alors qu’il est de nationalité italienne, il se porte volontaire pour se battre dans l’armée française par patriotisme et idéalisme non sans mélancolie et douleur, dès le début de son engagement.

Graphomanie réparatrice

Calligrammes est publié au printemps 1918. Apollinaire est alors épuisé, physiquement marqué par le conflit, mais son œuvre littéraire est déjà tout à fait reconnue. Il passe de toute façon son temps à écrire : des poèmes, mais aussi des lettres. Le recueil rassemble les poèmes qu’il a écrits (et envoyés à ses proches) entre 1913 et 1917, donc essentiellement pendant la Grande Guerre. Le sous-titre du recueil est d’ailleurs : poèmes de la paix et de la guerre, 1913-1916. Une poésie pour conserver la trace, lutter contre l’invisibilité, et réparer les blessures ne pouvait qu’intéresser un psychanalyste comme Yves-Marie Bouillon…

Le grand talent d’Apollinaire est aussi de jouer avec la forme des phrases et l’enchaînement graphique des mots, de donner des formes à ses poèmes, d’associer une forme visuelle au sens, tout comme pour les idéogrammes japonais ou chinois.

Guillaume Apollinaire meurt le 9 novembre 2018, juste avant l’armistice.

Retrouvez sur notre antenne les lectures de Calligrammes tous les soirs à 21h à partir du 19 novembre 2018.