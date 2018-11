Publié le 16 novembre 2018 par admin

Des parfums d’avant Noël avec les premiers marchés et trois bourses aux jouets ! Mais aussi Les Inattendus et le festival Invisible côté musique et le mois du documentaire toujours actif !

Concerts et spectacles

SPS project et le trio Glav a ra à l’église du Faou à 20h, au profit de l’école Diwan Ar Faour

Pendant trois jours, le festival Invisible de Brest vous propose entre autres concerts : Ifriqiyya Electrique + Usé + The Wild Classical Music Ensemble + Hyperculte + Le Singe Blanc + Claude Madame + The Married Monk + Mellanoisescape + Xylouris White + Thurston Moore (feat James Sedwards) + Chris Brokaw

16 novembre 2018

Dominique A (chanson) + Chevalrex (1ère partie) à l’espace Glenmor de Carhaix

Les Inattendus #10 : Rich Aucoin (pop) + Tample (electro pop) + Beaurevoir (pop indé) au Vauban à Brest

17 novembre 2018

Pictured (thrash metal) + Gengis (thrash death) au Novomax à Quimper

Lagad Ar C’horrigan Kollektif : The Blackstarliners + Los Tres Puntos + Les Ramoneurs de Menhirs + Inner Terrestrial à l’Athéna d’Ergué-Gabéric

Deseo Morir (enm crust bzh) + Dales (duo instrumental) + Mustamakkara (emo) + Last Communist Barron (psychédélique post rock) au Spot de Spézet

Orchestre Live Fever (revivez les plus grands tubes disco !) au Vauban à Brest

Yadéwatts” de Rosie Volt à Lanvéoc : spectacle musical et fantaisiste pour tout public à partir de 10 ans (world-lyrico-folk-rock)

Constance (humour caustique) à l’Arthémuse de Briec

18 novembre 2018

Pierre Christophe Quartet (tribute to Erroll Garner – jazz) au terrain blanc à Quimper

Endless Boogie (blues-rock) au café chantier de Saint-Eloy

Projections et conférences

Novembre c’est le mois du documentaire avec des projections dans toutes les communes du Finistère en présence des réalisateurs, opérateurs ou protagonistes des films

le 16 novembre 2018 : un documentaire en breton, le portrait d’un joueur obsessionnel de ulliean-pipe la cornemuse irlandaise Yoann an Nedeleg, sorc’henn ar pib-ilin de Ronan Hirrien à 20h30 à Saint-Rivoal au P’tit Seize

20h30 à Saint-Rivoal au P’tit Seize le 17 novembre 2018 : Le soldat de boue d’Hubert Budor sur le peintre Mathurin Méheut pendant la première guerre mondiale à 17h à la médiathèque de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h

le 18 novembre 2018 : Ils vont arrêter la bombe de François Reinhardt, une odyssée maritime contre les essais nucléaires dans le Pacifique en 1973 à 15h à Locronan

Foires, salons et marchés

L’Ecosse est à l’honneur du 25e salon multilingue du livre jeunesse de Pluguffan. Il a pour objectif de promouvoir par le livre et la lecture la littérature jeunesse dans les langues régionales. De nombreuses animations (concerts, contes, films, jeux, ateliers, divers…) sont proposées tout au long de la journée.

Deux marchés de Noël à signaler ce week-end :

Artisan’art, 12e édition du marché de Noël organisé par Diwan Châteaulin au gymnase du lycée Saint-Louis les 17 et 18 novembre 2018 avec 55 artisans et créateurs du Finistère, un espace dédié aux enfants avec garderie, des contes en breton avec Awenn, une petite restauration sur place stand de crêpes/galettes et bar. Entrée 2€ (valable pour les 2 jours de marché) – Gratuit -12 ans – Tombola

Le 18 novembre 2018, marché de Noël à Pont-de-Buis avec de nombreux exposants en bijoux vêtements gastronomie décorations, le père Noël, Mamzelle Bidoullette avec ses sculptures de ballons gonflables, de 10h à 18h à l’Espace Mitterrand. Entrée gratuite.

Trois bourses aux jouets et au matériel de puériculture pour des cadeaux d’occasion : le 17 novembre 2018 à Hanvec et le 18 novembre 2018 au Faou et à la salle des fêtes de Châteaulin (9h/12h30).