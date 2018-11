Publié le 19 novembre 2018 par admin

Les étudiants du BTS DATR (Développement et animation des territoires ruraux) du lycée de l’Aulne vont mener quatre projets cette année pour animer Châteaulin et son bassin de vie, en s’appuyant sur l’économie sociale et solidaire (ESS).

Dans le cadre du mois de l’ESS, les étudiants du BTS et leur association Ty Crea organisent un événement gratuit “Mieux vivre, mieux consommer ensemble” le 28 novembre 2018 de 13h30 à 18h au lycée de l’Aulne à Châteaulin.

Créée en 2017, à partir du BTS DATR et notamment de son projet de tiers-lieu au lycée de l’Aulne, l’association Ty Créa est ouverte à tous et a pour vocation de dynamiser le bassin de Châteaulin. Elle propose régulièrement des animations et sert de cadre légal aux projets d’études des étudiants du BTS. Cette année, ces étudiants mènent quatre projets :

-Créer un réseau et des liens entre différents acteurs du bassin de Châteaulin (Polysonnance, un EHPAD, une couturière, un atelier mémoire) pour dynamiser les activités du territoire.

-Aider l’association Ty Lien à créer de nouveaux frigo-biblio et à recruter de nouveaux adhérents.

-Recenser et mettre en réseau les entreprises saisonnières de presqu’île de Crozon pour leur permettre de mutualiser des emplois ou des achats.

-Créer un club Cigales à Châteaulin : il s’agit d’un club d’investisseurs qui réunit ses membres plusieurs fois par an, recueille leurs cotisations régulières pour former une cagnotte collective, et qui investit dans de petites entreprises ou associations locales en création ou encore jeunes. Renseignements par mail cigalesdechateaulin@gmail.com ou téléphone : 06 82 21 77 08/06 31 62 61 98

Rendez-vous avec l’ESS le 28 novembre 2018 au lycée de l’Aulne

Il s’agit de démontrer que la solidarité peut être un facteur de développement local au travers de :

Rencontres avec des acteurs de l’ESS :

la plateforme de financement de projet agricole Miimosa

des tiers lieux

deux ressourceries

un garage solidaire

une expertise du gaspillage alimentaire avec Labocea

Animations solidaires et ouvertes