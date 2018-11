Publié le 20 novembre 2018 par admin

Pour marquer ses 50 ans, le Parc naturel régional d’Armorique invite tous ses habitants et acteurs associatifs, économiques, politiques à échanger sur la vie et l’avenir du territoire. Une rencontre aura lieu chaque mois dans différents lieux conviviaux du parc.

Françoise Péron, présidente, et Jean-Jacques Barreau, directeur du PNRA

Une autre vie s’invente ici … c’est le slogan du Parc naturel régional d’Armorique, le deuxième à avoir été créé en France, en 1969.

A l’occasion de ses cinquante ans et avant le renouvellement de sa charte pour 15 ans, les élus et personnels du PNRA invitent les habitants, les représentants d’associations, d’entreprises, les élus à s’exprimer sur leur vie dans le parc : ce qu’ils ressentent et ce qu’ils espèrent pour les 15 prochaines années.

« Vivre et habiter en Armorique, quel bonheur ! ?” c’est le titre de cette consultation citoyenne qui va durer un an, à raison d’une rencontre par mois dans un lieu convivial (musée, café, centre nautique, etc.) La forme des rencontres, les lieux, les horaires pourront évoluer en fonction des demandes des participants.

Pour connaître le calendrier des rencontres, consultez le site internet du PNR d’Armorique ou sa page Facebook.