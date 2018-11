Publié le 20 novembre 2018 par Animateur

La 62e de L’instant C est consacrée cette semaine à Jacques Creignou alias Delgado Jones, autour de son 3e album ” Rain Forest “. Ces 11 titres ont agi sur lui comme un médicament, car Delgado évoque dans son CD, ce tristement célèbre 13 novembre 2015, où il était au Bataclan, victime parmi les victimes du terrorisme. Il interprète deux morceaux en direct.

Dans le coin lecture, Patrice et M.Seb présentent le festival Grande Marée, l’album solo de Jacques Pellen et l’Espace Leo-Ferré de Brest.

Programmation musicale : en plus de Delgado Jones, Al Stewart ” Year of the cat “, Serge Gainsbourg ” Sorry Angel ” qui illustre la bonne nouvelle de Hugo G. et Michel Delpech en duo improvisé !

