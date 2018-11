Publié le 21 novembre 2018 par admin

La fédération des centres sociaux de Bretagne organise une journée de réflexion proposée aux élus locaux, aux élus associatifs, aux professionnels et aux jeunes. Cette journée portera un regard plus particulier sur les jeunes finistériens et leur territoire de vie, la société et le monde d’aujourd’hui. Raymond Jégou de la fédération des centre sociaux nous présente ce moment ainsi que les différentes finalités de la journée du 24 novembre.

La journée sera ponctuée d’interventions. Joëlle Bordet est psychosociologue. Elle présentera les résultats d’une recherche-intervention, accompagnée par le CGET* : « A l’écoute des jeunes pour mieux comprendre leurs représentations du monde ». Un travail qui nous éclaire sur leur rapport à leur vie intime, à la société, aux institutions et au monde : la place de la religion et des valeurs de la République dans leur vie ; le rôle des réseaux sociaux et leur influence sur leur rapport au temps. Une étude qui s’est appuyée sur des entretiens réalisés dans des quartiers populaires, mais aussi en milieu rural : dans le Lot et dans le Finistère. Joëlle Bordet développera en parallèle la notion « Écouter les jeunes pour créer de nouvelles pédagogies ».

Yaëlle Amsellem-Mainguy et Sacha Voisin sont sociologues. Elles viendront présenter les premiers résultats d’une enquête de sociologie sur les jeunes femmes vivant en milieu rural. Elles sont intervenues durant l’année 2018 sur 4 territoires ruraux dont la Presqu’île de Crozon/Aulne maritime afi n d’explorer les différentes dimensions de la vie quotidienne des jeunes femmes. Qu’est-ce qu’être d’ici, selon l’histoire familiale, les groupes d’amies, leur accès aux loisirs et aux lieux de l’espace public, leurs aspirations en termes de formation ou de travail ? Ces différentes dimensions, toutes traversées par la question de la mobilité, seront l’occasion de discuter collectivement des enjeux de grandir aujourd’hui comme jeune femme en milieu rural.