Craft, c’est une boutique créée par un collectif d’artisans d’art bretons installée à L’Hôpital-Camfrout. Bien davantage, c’est aussi un atelier collectif et ouvert au public.

Sybille Nefida et de Matthieu Thomas nous détaillent le concept de leur atelier-boutique.

Installé depuis peu dans l’ancienne poste de L’Hôpital-Camfrout, la boutique de Craft (Collectif réalisations artisanales Finis Terrae) rassemble plusieurs artisans avec l’aide de la mairie de L’Hôpital-Camfrout et de la Coopérative d’activités et d’emploi® Chrysalide. Bien plus qu’une boutique, Craft c’est également un atelier où les artisans peuvent travailler, parfois ensemble.

Un lieu de partage

L’intérêt de ce projet pour les artisans est de pouvoir échanger des savoir-faire, de partager des compétences ou des idées, mais aussi le temps de présence en boutique. Ce projet commun regroupe cinq artisans d’art permanents ayant leurs propres marques, et la boutique fait également office de dépôt-vente pour d’autres artisans.

Les projets du collectif

Les projets pour Craft sont multiples et commencent déjà à voir le jour, notamment avec la réalisation d’ateliers créatifs ouverts au public. L’installation sur des marchés et des projets communs pour la décoration de la médiathèque de L’Hôpital-Camfrout sont également en cours réalisation. Depuis le 15 novembre 2018, une première exposition temporaire présente les travaux de Marigami.

On peut retrouver au sein de Craft

de la tapisseries d’ameublement, des objets textiles et d’accessoires pour la maison, des girouettes en bois, des couteaux, de la sculpture de textile ou de papier, des œuvres graphiques, des bijoux et objets design…

