Publié le 22 novembre 2018 par admin

Nouveau rdv à découvrir sur Radio Evasion : les découvertes de l’association “Troadé”. Il est question de jeu de société ! Une fois par mois, Christophe Coat nous fait découvrir un jeu et nous proposera un tour d’horizon des événements. Sans oublier les acteurs du jeu de société !

Le coup du coeur du mois est le Dixit. Sorti en 2008, c’est le premier jeu l’éditeur Libellud. Jean-Louis Roubira est son auteur, et il est illustré par Marie Cardouat. Jeu conçu pour jouer de 3 à 6 joueurs, on peut y jouer à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes environ. Au niveau du matériel, le jeu comprend 84 cartes grand format (8 x 12cm) toutes superbement illustrées. La boîte du jeu sert de plateau, pour y faire progresser ses pions. Il y a également plusieurs tuiles en carton, qui permettent de voter.

Concernant les règles du jeu : on désigne un conteur, le temps du tour de jeu. Le conteur regarde les 6 cartes qu’il possède. Il choisit une carte, et il formule une phrase pour la décrire sans montrer sa carte aux autres joueurs. La formulation est libre et peut faire référence à des œuvres : films, chansons, contes, etc. Une fois que le conteur a prononcé sa phrase, chacun des autres joueurs choisi la carte de sa main qui semble la mieux correspondre aux propos du conteur. Lorsque c’est fait, ils donnent cette carte au conteur. Puis, celui-ci mélange toutes les cartes au hasard, face visible. Chaque carte reçoit un numéro, la plus à gauche recevant le nombre 1 et ainsi de suite.

Côté événement plus on se rapproche de Noël, moins il y a de fêtes du jeu. Christophe nous conseille d’aller jouer à Pléguien, dans les Côtes d’Armor. L’association « jeux m’play’guien » organise chaque année plusieurs événements qui se nomment « Cet aprèm’ on joue ». La prochaine session a lieu dimanche 2 décembre, de 13h30 à 18h30. L’entrée est gratuite, et vous pourrez y trouver plusieurs associations locales, quelques auteurs de jeux, et de quoi s’amuser pour tous les âges. Enfin, si vous êtes de la région de Morlaix, Christopohe vous invite à venir jouer les mercredis soirs à l’association « Bougetoncube ». C’est à partir de 20h au centre social « Ty an oll ». C’est une association où je suis moi-même abonné, l’ambiance est très sympa. A noter qu’il s’agit d’un club plutôt destiné aux adultes qu’aux enfants.