Publié le 22 novembre 2018 par admin

Dans le quartier de Coat Ty Dreux à Kerfeunteun, un jardin extraordinaire s’épanouit grâce au collectif Courgettes et compagnie. Initiative citoyenne, ce potager participatif et partagé est devenu un lieu de rencontres pour les habitants du quartier et une “aire gourmande” qui régale tous les passants.

Un peu comme les parterres des Incroyables comestibles, l’Aire gourmande de Coat Ty Dreux cultive des légumes et fruits en accès libre. Ou plutôt ce sont les habitants du quartier qui les font pousser. Mais l’important c’est de papoter en bêchant, de rire en ratissant, d’échanger en arrosant… voire d’organiser une petite fête d’été du quartier avec conférences, cuisine, art jardinier…

Situé sur un espace public, ce jardin ouvert est né d’une initiative individuelle (de Julien Blais) puis d’une démarche citoyenne, au travers du collectif “Courgettes et compagnie”. La Ville de Quimper a soutenu l’initiative, avec notamment un appui technique du service des espaces verts et une convention « Embellissons la ville » signée dans la foulée. Les premiers travaux de plantation ont pu commencer en février 2017 et une dizaine de jardiniers amateurs entretiennent aujourd’hui l’Aire Gourmande.

Jardin collectif, pédagogique, de quartier,

C’est un jardin partagé complémentaire aux jardins individuels qui réinvente la ville de demain ; on y cultive bien sûr au naturel, sans pesticides, on y composte, on y encourage l’usage des plantes vivaces et des semences libres de droits non hybrides. Le jardin est bordé par un chemin et tout le monde peut en cueillir au passage les fruits et légumes.

La page Facebook de l’Aire gourmande de Coat Ty Dreux