Des spectacles sonores et musicaux, un chouïa de théâtre, des rencontres pour discuter, des marchés de Noël et des expositions… qui a dit qu’on s’ennuyait en novembre ?

Spectacles

La compagnie La Rigole plonge le public dans l’obscurité à Brest ce 23 novembre 2018 pour lui faire écouter son spectacle sonore Femmes brestoises en guerre 1914-1918, à 20 h 30 à la chapelle Dérézo, 13-15 rue de Maissin à Brest. Réservation obligatoire au 02 98 00 80 80. Gratuit.

Dans ton cœur, c’est du nouveau cirque avec quatre musiciens et huit acrobates entrecroisés dans un spectacle à la fois drôle, farfelu et impressionnant. Au parc à chaînes de Brest du 23 au 25 novembre 2018.

Hôtel Folies, les improbables rencontres !!! : dans un hôtel vieillot et désuet, des personnages vont se croiser dans des rencontres improbables… c’est la dernière création de la compagnie Breizqu’île théâtre à découvrir le 25 novembre 2018 à 17h 30 au petit théâtre de Lanvéoc, au profit du Téléthon.

La Clé de Gaïa (spectacle musical) avec Lina Lamara à l’Athéna d’Ergué-Gabéric le 24 novembre 2018

Concerts

23 novembre 2018

Monark + MC Viper + Baked Beans + Breche à l’espace Léo Ferré à Brest

Nozvezh Al’Loar Gann : Möhrvlth (black metal chanté en breton) + Brieg Guerveno (rock) au Novomax à Quimper

Bazbaz + MKD + Invités au Vauban à Brest

24 novembre 2018

Au Run Ar Puñs de Châteaulin « The blue putter pot » & « Slim Paul »

Black Roots + K-Smile à la ferme de Gwernandour à Brasparts

Lalala Napoli (trans folk imaginaire) au Family de Landerneau

Les Fatals Picards (Rock Festif) /Vanupié (Reggae Soul)/Bootlegers United (DJ ZEBRA Vs DJ PROSPER)/The Red Goes Black (rock)/Nomis XVII (rap) sont à l’affiche de la 4e édition du festival Légend’air de Lesneven.

Le 25 novembre 2018

Pevarlamm présente sa création “Entan” + Jacques Pellen (guitare solo, 1ère partie) au Novomax à Quimper

Débats et projections

A l’occasion de ses cinquante ans et avant le renouvellement de sa charte pour 15 ans, le Parc naturel régional d’Armorique invite les habitants, les associations, les entreprises, les élus à s’exprimer sur leur vie dans le parc ; ce qu’ils ressentent, et ce qu’ils espèrent pour les 15 prochaines années : « Vivre et habiter en Armorique, quel bonheur ! ?” c’est le titre de cette consultation citoyenne qui va durer un an, à raison d’une rencontre par mois dans un lieu convivial (musée, café, etc.). Premier rendez-vous le samedi 24 novembre 2018 à 15h30 au centre Nautique de Moulin-Mer à Logonna-Daoulas

« Mémoire et patrimoine, transmettre et partager » c’est le thème de la projection-Débat proposée le 24 novembre 2018 à partir de 15h00 au Cinéma le Grand Bleu à Carhaix Plouguer. Ce sont des épisodes de la web-série des Âmes de Bretagne sur les questions d’identité : pourquoi se sentir breton? A quoi cela sert-il? Que cela veut-il dire? Quelles formes cela peut-il prendre? On pourra voir aussi Au fil de l’eau de Brigitte Chevet qui a exploré la Bretagne intérieure le long du canal de Nantes à Brest. Ce sera suivi d’un débat : Raconte moi le Centre-Bretagne, que voulons -nous transmettre ?

Le mois du documentaire continue en Finistère avec par exemple une projection de Plogoff mon amour, mémoire d’une lutte de Laure-Dominique Agniel en présence de la réalisatrice, le 25 novembre 2018 à 17h à Hanvec.

Marchés de Noël

La 20e édition du “Noël des créateurs”au Château de Kerjean a lieu les 23, 24 et 25 novembre 2018. Outre l’exposition-vente de créations originales au fil des salles du château, il y aura des illuminations, un spectacle pour enfants, un atelier de décorations de Noël, et, pour la première fois, ouverture et «happy-hour» dès le vendredi …

Le traditionnel marché de Noël de Lanvéoc a lieu dimanche 25 novembre 2018 avec beaucoup de nouveautés, le stand du Téléthon et bien sûr le Père Noël !

Derniers jours pour deux expositions

Elles ont en commun de s’attacher à l’histoire et à la mémoire :

Femmes en guerre présente le rôle des femmes à l’arrière pendant la guerre de 1914-18 et notamment leur entrée massive dans le monde du travail et des métiers jusqu’alors réservés aux hommes. A la bibliothèque Perrine-de-Grissac de Châteaulin jusqu’au 24 novembre 2018

Les médiathèques brestoises vous font écouter les témoignages sonores des personnes âgées sur leurs quartiers : Saint-Marc, Saint-Martin, Lambézellec… On écoute les bandes sonores dans des salons d’écoute vintage, jusqu’au 24 novembre 2018 mais les témoignages de Mémoires vives seront disponibles en ligne sur le site internet des médiathèques de Brest.