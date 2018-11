Publié le 23 novembre 2018 par admin

Un invité de marque dans l’émission de ce vendredi : Jean-Louis Brossard. Le programmateur historique des Transmusicales de Rennes nous propose son regard sur cette quarantième édition du festival international des musiques actuelles, toujours à l’affût et… “nouveau depuis 1979”.

Les Trans de Rennes, c’est une programmation toujours riche en découvertes, et certaines propositions artistiques resteront obligatoirement dans l’histoire du festival : c’est le lot de chaque édition.

Cette année encore, Jean-Louis Brossard et les Transmusicales nous proposent un spectre d’esthétiques musicales aussi large qu’à l’accoutumée : soul, rock psyché, électro, un homme-orchestre qui joue avec un crâne de quelque chose sur la tête, rap et chant arménien.

Jean-Louis Brossard nous présente ses coups de cœur sur cette prochaine édition des Trans du 5 au 9 décembre 2018.

A suivre, une rencontre avec le groupe MonarQ, ce groupe de funk brestois est passé sur la scène du Run ar Puns à Châteaulin. Découverte en musique et en interview avec les élèves du Lycée Professionnel de Pleyben et du Lycée Jean Moulin à Chateaulin.

On termine par un passage au centre d’art contemporain Passerelle à Brest.

Il est encore question de musique avec une des quatre expositions que présente actuellement le centre. On la doit à Katia Kameli qui a travaillé sur le Raï, un registre musical qui puise ses racines en Algérie.